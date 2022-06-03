«Сибантрацит» дает ответы на актуальные запросы сибирского «Сириуса»

Члены попечительского совета констатировали успешность выполнения поставленных задач и обозначили новые цели, одна из которых – расширение сотрудничества с индустриальными партнерами.

Заседание попечительского совета провел его председатель, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В 2021 году в «Альтаире» был впервые организован вводный курс в физику – образовательная программа «ПроФизика», успешно стартовал новый проект «Умный туризм», разработаны интересные программы по биологии и химии, состоялся региональный конкурс на гранты на реализацию научно-технологических проектов и другие инициативы.

За последний год выросло не только количество мероприятий центра, профильных смен, интенсивов и детей, принимающих в них участие. Не менее важно, что выросло и число партнеров центра – сегодня их уже более 40.

«Обратите внимание, мы из года в год говорим, что «Альтаир» должен объединить все организации, работающие с талантливыми детьми. Но в отчете упоминается только Физико-математическая школа (СУНЦ) НГУ. Как будто у нас других структур в области нет», — посетовал Травников.

Пример актуального ответа на этот запрос привела директор по персоналу АО «Сибирский Антрацит» Наталья Гречищева. Группа «Сибантрацит», в которую входят предприятия АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», работающие в Новосибирской области, реализует комплексную программу поддержки образования и подготовки кадров — от школы до вузов. Одной из ее частей является профориентационное направление, которое реализуется, в том числе, через взаимодействие с образовательными центрами области. «Сибантрацит» создал в Центре детского научно-технического творчества «Спутнике» оборудованную современной техникой, программным обеспечением и мебелью площадку, и на ее базе реализует программы подготовки одаренных детей. Кроме того, 21 педагог Искитимского района прошел курсы повышения квалификации в СУНЦ НГУ.

В рамках взаимодействия с образовательным центром «Спутник», Группа работает также и с вузами. Так для учащихся 8-11 классов на базе Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) проводится «Школа юного железнодорожника». Этот проект – пример работы детей с прикладными для бизнеса задачами. В течение трех дней школьники работают на кафедре СГУПС и решают профильные задачи.

По подобному же сценарию проводится игра «Сделай шаг». В ее ходе ученики также предлагают пути решения реальных задач крупной угледобывающей компании. Эта игра является наглядным примером интегрированности «Спутника» в многоуровневую систему поддержки одаренный детей. Так, трое школьников уже в 2022 году, приняли участие в конкурсе «Большие вызовы» «Альтаира». А позднее они отправятся уже на всероссийский этап конкурса «Большие вызовы» в Сочи. Именно этот путь демонстрирует пример хорошей интеграции взаимодействия муниципального ресурсного центра с региональными и федеральным центрами.

«Важно, чтобы итогом сотрудничества Группы «Сибантрацит» с образовательными центрами стало осознанное понимание молодежью дальнейшего пути своего развития, раскрытия творческого потенциала и профессионального самоопределения. И в этом блоке нашей системы подготовки, мы не фокусируем ребят исключительно на работу в Группу, мы даем возможность детям посмотреть в разные направления. Если им интересно быть учителем, заниматься культурной или другой творческой работой, мы только рады предоставить им для этого возможность. Именно таким образом нам удается выполнять нашу главную задачу – развитие кадрового потенциала Новосибирской области в целом и Искитимского района в частности», — сказала Наталья Гречищева.

«Сибантрацит» реализует комплексную программу поддержки образования на всех уровнях — от школ до вузов. Компания является индустриальным партнером «Альтаира», сотрудничает с ведущими вузами региона. При поддержке «Сибантрацита» сформированы профильные классы с углубленным изучением точных и естественных наук в Линевском Центре дополнительного образования «Спутник». Компания также регулярно оказывает помощь в ремонте образовательных учреждений в регионах присутствия.

Помогает угольная компания обеспечить сельские школы и новыми педагогическими кадрами в рамках общественной программы «Учитель для России», которую «Сибантрацит» поддерживает с 2020 года, став первой частной компанией, взявшей на себя основные расходы программы в отдельно взятом регионе. Новые кадры для сельских школ должны дать детям равные образовательные возможности, независимо от того, где они учатся – в мегаполисе или шахтерском поселке. Более 50 педагогов уже приехали в Новосибирскую область при поддержке «Сибантрацита».