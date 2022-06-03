Рекламодателям

«Сибантрацит» дает ответы на актуальные запросы сибирского «Сириуса»

  • 03/06/2022, 15:42
новости бизнеса
Попечительский совет новосибирского центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» провел заседание, на котором принял отчет о работе центра в 2021 году.

Члены попечительского совета констатировали успешность выполнения поставленных задач и обозначили новые цели, одна из которых – расширение сотрудничества с индустриальными партнерами.

Заседание попечительского совета провел его председатель, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В 2021 году в «Альтаире» был впервые организован вводный курс в физику – образовательная программа «ПроФизика», успешно стартовал новый проект «Умный туризм», разработаны интересные программы по биологии и химии, состоялся региональный конкурс на гранты на реализацию научно-технологических проектов и другие инициативы.

За последний год выросло не только количество мероприятий центра, профильных смен, интенсивов и детей, принимающих в них участие. Не менее важно, что выросло и число партнеров центра – сегодня их уже более 40.

«Обратите внимание, мы из года в год говорим, что «Альтаир» должен объединить все организации, работающие с талантливыми детьми. Но в отчете упоминается только Физико-математическая школа (СУНЦ) НГУ. Как будто у нас других структур в области нет», — посетовал Травников.

Пример актуального ответа на этот запрос привела директор по персоналу АО «Сибирский Антрацит» Наталья Гречищева. Группа «Сибантрацит», в которую входят предприятия АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», работающие в Новосибирской области, реализует комплексную программу поддержки образования и подготовки кадров — от школы до вузов. Одной из ее частей является профориентационное направление, которое реализуется, в том числе, через взаимодействие с образовательными центрами области. «Сибантрацит» создал в Центре детского научно-технического творчества «Спутнике» оборудованную современной техникой, программным обеспечением и мебелью площадку, и на ее базе реализует программы подготовки одаренных детей. Кроме того, 21 педагог Искитимского района прошел курсы повышения квалификации в СУНЦ НГУ.

В рамках взаимодействия с образовательным центром «Спутник», Группа работает также и с вузами. Так для учащихся 8-11 классов на базе Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) проводится «Школа юного железнодорожника». Этот проект – пример работы детей с прикладными для бизнеса задачами. В течение трех дней школьники работают на кафедре СГУПС и решают профильные задачи.

По подобному же сценарию проводится игра «Сделай шаг». В ее ходе ученики также предлагают пути решения реальных задач крупной угледобывающей компании. Эта игра является наглядным примером интегрированности «Спутника» в многоуровневую систему поддержки одаренный детей. Так, трое школьников уже в 2022 году, приняли участие в конкурсе «Большие вызовы» «Альтаира». А позднее они отправятся уже на всероссийский этап конкурса «Большие вызовы» в Сочи. Именно этот путь демонстрирует пример хорошей интеграции взаимодействия муниципального ресурсного центра с региональными и федеральным центрами.

«Важно, чтобы итогом сотрудничества Группы «Сибантрацит» с образовательными центрами стало осознанное понимание молодежью дальнейшего пути своего развития, раскрытия творческого потенциала и профессионального самоопределения. И в этом блоке нашей системы подготовки, мы не фокусируем ребят исключительно на работу в Группу, мы даем возможность детям посмотреть в разные направления. Если им интересно быть учителем, заниматься культурной или другой творческой работой, мы только рады предоставить им для этого возможность. Именно таким образом нам удается выполнять нашу главную задачу – развитие кадрового потенциала Новосибирской области в целом и Искитимского района в частности», — сказала Наталья Гречищева.

«Сибантрацит» реализует комплексную программу поддержки образования на всех уровнях — от школ до вузов. Компания является индустриальным партнером «Альтаира»,  сотрудничает с ведущими вузами региона. При поддержке «Сибантрацита» сформированы профильные классы с углубленным изучением точных и естественных наук в Линевском Центре дополнительного образования «Спутник». Компания также регулярно оказывает помощь в ремонте образовательных учреждений в регионах присутствия.

Помогает угольная компания обеспечить сельские школы и новыми педагогическими кадрами в рамках общественной программы «Учитель для России», которую «Сибантрацит» поддерживает с 2020 года, став первой частной компанией, взявшей на себя основные расходы программы в отдельно взятом регионе. Новые кадры для сельских школ должны дать детям равные образовательные возможности, независимо от того, где они учатся – в мегаполисе или шахтерском поселке. Более 50 педагогов уже приехали в Новосибирскую область при поддержке «Сибантрацита».

Фото компании Сибантрацит

379

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : сибирский Сириус Сибантрацит


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Первым в области тотально поумнеет Краснообск

Здесь опробуют пилотный проект «Цифрового двойника» муниципальной инфраструктуры.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Для новосибирцев открывают курсы вождения самокатов

Онлайн-программы обучения предприниматели переносят в офлайн.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Параметры, прописанные в документах, подготовленных муниципалитетом, предпринимателей не заинтересовали.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Дожди придут в норму только к августу

В Новосибирской области еще почти два месяца будет сохраняться засушливая погода после завершения нынешней волны холода.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

Все материалы
Лента новостей

Первым в области тотально поумнеет Краснообск

03/06/2022, 17:11

Брата экс-главы областных дорожников не разрешили снова отправить в СИЗО

03/06/2022, 16:21

Металлурги расширяют продажи на внутреннем рынке и снижают цены

03/06/2022, 15:50

Поставки в Азию пока не компенсируют сибирским угольщикам снижение европейских объемов

03/06/2022, 15:30
Популярное

В России выросло количество угонов: худшее еще впереди

03/06/2022, 11:43

В России сохранятся бакалавриат и магистратура

03/06/2022, 11:14

Синоптики о погоде в Сибири на лето 2022

02/06/2022, 15:03

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запустит сервис выдачи цифровой машиночитаемой доверенности

03/06/2022, 14:47

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02/06/2022, 14:57

Об импортозамещении в агропромышленном комплексе Сибири журналисты расскажут в номинации «АгроПро» конкурса «Сибирь.ПРО»

02/06/2022, 11:24
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска