Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

— Александр Всеволодович, в 2014 году вы анонсировали проект создания парка «Заповедный лес», а в 2016 выходили с ним на инвестсовет Новосибирской области. Судя по отчету инвеступолномоченного, он до сих пор числится в списке инвестиционных проектов мэрии Новосибирска с пометкой «уточняется инвестором». На какой стадии этот проект сейчас находится и есть ли смысл в его реализации?

— У меня желание реализовать этот проект по-прежнему есть. Есть интерес к этому проекту со стороны губернатора и мэра, но дальше все будет зависеть от того, найдет ли этот проект понимание со стороны федерального правительства. Дело в том, что «Заповедный лес» подразумевает большие и долгие инвестиции. В ценах 2016 года на создание парка были необходимы от 10 млрд рублей. Если его создавать сейчас, то нужно искать финансовую модель с серьезным участием государства, с комплексным продвижением территории, для развития области как туристической дестинации и привлечения туристов. Без хорошего турпотока проект реализовать будет невозможно. Если мы сможем найти вариант, когда все заинтересованные стороны будут вести себя адекватно и не пытаться вставлять палки в колеса, то все может получится.

— Сейчас на федеральном уровне четко прослеживается тренд на развитие внутреннего туризма. Вы не обсуждали парк в рамках этих программ?

— Декларативно готовы все, но когда дело доходит до реальных практических решений, упираешься в вату — никто не говорит НЕТ, но и положительное решение не принимается. Понятно, что по большей части чиновники созданы для того, чтобы мешать бизнесу и не давать ему реализовывать проекты. В какой-то мере от этого есть польза, так как если предпринимателю все будет легко доставаться, то он может поспешить и наделать глупостей или сдуется при первых же трудностях. Препятствия, которые создает власть, заставляют бизнес многократно взвешивать и переоценивать свои идеи и только потом приступать к их реализации. С другой стороны, то, как наше государство, тратит бюджетные деньги — бизнесу и не снилось, только обнять и плакать…

Лично я считаю, что развитие туризма — единственное направление, куда может идти Новосибирская область. Ни одна страна в мире не может называться экономически развитой, если доля промпроизводства у нее составляет более 26%. Наша область по большому счету уже перевалила этот рубеж, но в сфере услуг у нас по-прежнему преобладает торговля. Сегодня производительность труда на лучших предприятиях мира настолько высока, что коллектив в 100-1000 человек иногда может весь мир обеспечить нужной продукцией. Например, микрочипами или лекарством.

В 2018 году доля промпроизводства в США составляла 17,8%, в Китае значительно больше, но сейчас эти показатели стремятся к снижению из-за роботизации и автоматизации всех процессов. Доля сельского хозяйства в США — 3,8%, в мире — 4,6%. При этом использование в АПК одного комплекса John Deere оставляет без работы около 70 человек: они уходят на улицу. Туризм — это то направление, которое вовлекает в деловой оборот высвобождающееся население. Да, вряд ли отрасль абсорбирует людей старшего возраста, но молодежь вполне может себе найти самую разнообразную работу. Статистика говорит, что последние 10 лет каждое четвертое рабочее место в мире создается в туриндустрии. Каждый третий первично занятый человек работает в этой сфере. Сегодня туриндустрия — самая крупная индустрия мирового хозяйства. Если бы не было пандемии (отрасль упала в 2020 году на 48%), то она занимала бы сегодня 12,5% мирового ВВП. Причем уникальность отрасли в том, что она совершенно не конфликтует с интересами местного населения. Все, что нужно нам с вами, как аборигенам: хорошие дороги, красивые улицы, магазины, рестораны, театры, стадионы, музеи, катки, парки, — нужно и туристам. Содержать все это только за счет доходов города — тяжело, но можно переложить часть расходов на туристов.

Возможно, я попробую с этим проектом пойти в корпорацию «Туризм.РФ», которая была недавно создана для раскрытия экономического потенциала внутреннего туризма в России. Судя по публичной информации, корпорация поддерживает довольно крупные проекты в туротрасли.

— Есть ли интерес к проекту со стороны частных инвесторов? Сейчас многие бизнесмены ищут, куда вложить деньги из-за того, что ситуация на финансовых рынках нестабильна, а вывод средств за границу ограничен…

— Еще в 2016 году я закинул удочку. Мы схематично проработали идею, и я сказал, что готов брать на себя издержки и затраты, которые наименее выгодны — отельный бизнес. Сегодня его доходность составляет 6,5% до уплаты налогов. При нашем налогообложении итоговая доходность может быть и отрицательной… На тот момент инвесторов не нашлось. Сейчас мне периодически звонят, есть интерес, но для того, чтобы он стал реальным, нужен реальный землеотвод, реальные технические условия, реальный проект, прошедший экспертизу. Мне одному это, честно, не по зубам. Там нужны огромные деньги. По-хорошему за бюджетные средства нужно провести все подготовительные работы, согласовать проект и уже потом привлекать инвесторов, чтобы вернуть вложенные бюджетные деньги и получать доходность. По аналогии с ПЛП, когда была создана инфраструктура, на которую пришли резиденты.

— То есть под каждую локацию проекта, по вашей оценке, может зайти свой резидент?

— Безусловно. Парк «Заповедный лес» — это огромный проект, который включает в себя ландшафтный парк, спортивные сооружения, зоны тихого отдыха, ресторанные дворики, концертные площадки, различные общественные локации, места размещения туристов и крытый парк аттракционов.

Например, крытый парк развлечений «Остров мечты» в Москве и самый крупный в Европе занимает около 100 га. Крытая его часть — более 30 га или 300 000 кв. м — просто город под стеклянной крышей, где люди гуляют как по обычной улице, под открытым небом, вдоль которой, как и на обычной улице, расположены магазины, рестораны, фонтаны, деревья.

— В ходе презентации своего проекта вы определяли местом его локации Заельцовский бор. Но сейчас в регионе идет работа над законом об особо охраняемых природных территориях. То есть законодательно проекту в перспективе путь в эту локацию будет перекрыт…

— Закон об ООПТ это не о том. Закон говорит, что в парке и бору нельзя строить жилье, размещать промышленное производство, полигоны для захоронения отходов. А вот парк там вполне можно вписать, тем более что часть инфраструктуры уже создана: это зоопарк, дельфинарий. Кроме того, напомню, сейчас реализуется серьезный проект по благоустройству Заельцовского парка стоимостью более 380 млн рублей. Это результат тех идей, что мы продвигали в 2014 году. Мы неоднократно встречались с вице-мэром Анной Терешковой, обсуждали эту тему, и она в нее полностью погружена, знает нашу концепцию. То, что сейчас реализует мэрия — ландшафтный парк — концепция развития городского зеленого пространства, без которой сегодня не существует ни один парк в мире.

— Вы говорите о крытом парке аттракционов…

— А в нашем климате другой строить бессмысленно. Это никогда не окупится. Это в Сочи полгода лето и еще несколько месяцев относительно нормальная погода для прогулок на свежем воздухе. У нас открытый аттракцион будет работать только 2-3 летних месяца, если не помешают дожди, а также комары и мошкара. Крытый будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Например, как аквапарк.

Но, конечно, его нужно грамотно наполнить, чтобы было интересно посетителям всех возрастов и увлечений. Там должен быть и город профессий, и батуты, технический музей наподобие того, как реализует «Галилео», и парк аттракционов для всех возрастов.

Бывая в других странах лично я всегда посещаю технические музеи и вижу, что сейчас к ключевым достижениям мировых парков относится интерактивная реальность с потрясающими спецэффектами. Это совершенно перестраивает образ мышления у детей, у них загораются глаза, появляется интерес к окружающему миру, желание узнать о его законах и творить, а не просто сидеть в телефоне или за компьютером.

Современный парк развлечений — это не только кинотеатр и горки, это море интерактива.

Лично для меня самое обидное то, что у нас в Новосибирске все это есть, и наши инноваторы могут создать совершенно потрясающие, уникальные вещи. Нужно просто принять волевое решение, найти организатора, объединить все в единый проект и начать привлекать инвесторов.