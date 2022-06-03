Металлурги расширяют продажи на внутреннем рынке и снижают цены

В апреле – мае сибирские металлурги отмечали сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке промышленных металлов. Их поставки остаются критически важными для мировой экономики. Поэтому масштабного введения прямых санкций в отношении отрасли и значительного снижения объемов выпуска они не ожидают. Однако проявляется косвенное влияние санкций. Об этом говорится в июньском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика», со ссылкой на данные Сибирского ГУ ЦБ.

В частности, крупный производитель промышленных металлов Сибири отметил, что пока работает в штатном режиме, перестроена схема оплаты и логистика по импорту сырья и экспорту готовой продукции. Но работоспособность новых каналов поставок остается под вопросом, есть риск неполной загрузки мощностей в будущем. В этой ситуации актуально расширение продаж на российский рынок, а также снижены цены для отечественных потребителей. При этом внутренний спрос не покрывает и половины международных продаж, которые сейчас затруднены, отмечается в докладе.

Другой крупный производитель промышленных металлов сообщил, что перестроить логистику экспорта в основном удалось, но импорт высокотехнологичного оборудования для расширения производства оказался под вопросом (даже по ранее заключенным договорам).

— У нас взвинчена цена металла, — сетует Владимир Литвинов, генеральный директор ООО «СКАЙ ГРУПП». — В Краснодарском крае он стоит 61 тысячу за тонну, у нас в Новосибирской области — 77 тысяч.

В середине апреля эксперты, опрошенные редакцией, констатировали, что в округе растут цены на группы товаров, не тронутых прессингом санкции, в том числе арматурный и каркасный металл.

Впрочем, уже в мае участники строительного рынка округа отмечали, что цены на металл потихоньку начали откатываться.

Ранее редакция сообщала о выходе на облигационный рынок металлоперерабатывающего завода из Новосибирска.