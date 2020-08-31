В Новосибирске вырос спрос на услуги парикмахеров

По сравнению с прошлым годом популярность услуг парикмахера выросла в среднем по России на 48,6%, а в Новосибирске – на 34,1%. К таким выводам пришли аналитики Авито Услуг. Эксперты отмечают, что Москва обеспечивает почти 13% от всероссийского спроса на эти услуги в России, Петербург — 9%. Однако наибольшую заинтересованность в услугах парикмахера за последний квартал показали жители других городов. Активнее других такие объявления стали искать в Ижевске (+90,2%), Перми (61,7%) и Краснодаре (+54,7%). Наименее активный рост интереса к услугам парикмахеров наблюдается в Воронеже (+27,2%), Казани (+22,2%) и Челябинске (+19,8%).

— Индустрия ногтевого сервиса также набирает темпы роста, потерянные за месяцы самоизоляции. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, спрос на эти услуги вырос на 30,5% по России, в Новосибирске – на 17,5%. Чаще всего на маникюр и педикюр стали записываться также в Ижевске (60,6%) и Перми (+50,2%). Тройку лидеров замыкает Тольятти (+44,5%). — говорится в сообщении.

— Сегодня в России на 35,2% больше объявлений об услугах парикмахеров и на 30% больше предложений об услугах ногтевого сервиса, а в Новосибирске – на 19,1% и 28,2% соответственно, — говорят эксперты Авито Услуг.

Что касается предложения в индустрии красоты, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно выросло по всей стране.

Отмечается, что медианные цены на услуги парикмахеров в Новосибирске не изменились, вопреки опасениям о том, что после пандемии услуги в бьюти-сфере резко подорожают.

— По России во многих городах цены также не изменились, а в некоторых даже снизились. Например, поход к парикмахеру в Краснодаре сегодня обойдется на 25% дешевле, в Санкт-Петербурге — на 20%. При этом в некоторых регионах есть увеличение медианной цены. В Омске услуги парикмахеров подорожали на 43% за год, в Челябинске — на 40%, в Перми — на 20%, — говорят аналитики.

Медианные цены на ногтевой сервис в целом по России остались на прежнем уровне, как и в Новосибирске. Небольшое подорожание есть в Тюмени (+8%) и Челябинске (+20%), а в Самаре маникюр и педикюр сегодня стоят даже дешевле, чем год назад, на 14,3%.

— К сентябрю большинство работников вернется в офисы, к тому же, начнется учебный год. В это время спрос на услуги парикмахеров и мастеров маникюра традиционно выше, однако в этом году его подстегнул долгий период самоизоляции. Люди соскучились по уходу и салонному сервису и спешат подготовиться к сентябрю. Это во всех смыслах высокий сезон, — комментирует управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

Фото: pixabay.com, автор- Engin_Akyurt