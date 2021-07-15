Более 40 тонн нелегальных товаров изъяли таможенники на складе в Новосибирске

Товары без товаросопроводительных документов, документов складского и бухгалтерского учета, а также без документов, подтверждающих легальность их ввоза из-за границы, выявили сотрудники СТУ совместно с сотрудниками Сибирской оперативной таможни во время проверки складского комплекса одного из новосибирских предприятий.

По сообщению пресс-службы СТУ, помещения арендовали граждане КНР, которые организовали оптовые поставки на рынки Новосибирска импортных товаров, в том числе через Казахстан.

— Во время таможенного досмотра были обнаружены почти 8 тысяч пар обуви, в том числе детской, без обязательной индивидуальной маркировки «Data-matrix» и более 17 тысяч товаров с признаками контрафактности, — говорится в сообщении.

На одежду и обувь были незаконно нанесены обозначения известных брендов «NIKE», «ADIDAS», «СONVERSE», «REEBOK», «PUMA», «ARMANI», «VERSACE», «CALVIN KLEIN», «VALENTINO» и другие. По ряду признаков таможенники установили, что странами происхождения одежды и обуви являются Китай и Вьетнам.

Также во время досмотра на этом же складе таможенники обнаружили почти 3 млн медицинских одноразовых масок китайского производства без каких-либо документов, свидетельствующих о качестве, безопасности и эффективности данных средств защиты. Герметичность полиэтиленовой упаковки, в которую были сложены маски, местами была нарушена и при транспортировке и хранении на изделия попала пыль.

Товары в количестве более 3 миллионов единиц, в числе которых 205 тысяч единиц одежды и обуви, а также 2,8 млн защитных масок, изъяты таможенными органами.