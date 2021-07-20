«Сибантрацит» подвел итоги грантового конкурса

На конкурс «Регион возможностей» поступило 67 заявок. Заявители из Новосибирской области представили 42 проекта, из Кемеровской – 25. При этом от некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений поступило 39 заявок, а от инициативных групп граждан – 28 заявок. Чаще всего жители просили поддержать проекты в сфере защиты окружающей среды, образования, благоустройства общественных пространств и сохранения здоровья.

Проекты оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Группы «Сибантрацит», благотворительного фонда «Сибантрацит Содействие», оператора конкурса – Фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив», независимые эксперты в сфере социального проектирования и регионального развития. По словам одного из них – Ирины Рондик, председателя Совета КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» и члена Общественной палаты Кемеровской области – конкурс «Регион возможностей» в будущем позволит не только решить важные социальные проблемы, но и обозначить их: «Я благодарна Группе «Сибантрацит» за то, что они реализуют проект по поддержке социальных инициатив, направленных на улучшение жизни мысковчан. Теперь в городе будет проводиться больше культурно-массовых мероприятий для людей разных возрастов, организована школа ведущих для подростков, обустроен родник и многое другое». Она отметила, что неравнодушные горожане смело заявили о проблемах, которые существуют в Мысках и вызвались их решить при поддержке угольного предприятия: «Кстати, многие «больные точки» удалось «нащупать» именно благодаря волонтерам. Например, мы не знали, что в городе мало развит дворовый футбол».

Другой член экспертного совета – председатель Совета депутатов Искитимского района Генриетта Истратенко подчеркивает, что данный конкурс способствует развитию компетенций участников по управлению проектами: «Впереди не только решение социальных проблем, но и мониторинг с подведением итогов реализации каждой инициативы, получившей поддержку в рамках грантового конкурса».

Изначально на поддержку социальных грантов в Новосибирской и Кемеровской областях планировалось выделить 2,5 млн руб., однако сумма увеличилась более чем на один миллион рублей из резервного фонда в связи с тем, что на конкурс поступило большое количество качественных и актуальных заявок, многие из которых решено поддержать дополнительно.

По словам генерального директора Группы «Сибантрацит» Сергея Мельникова, компания планирует продолжить проведение грантовых конкурсов: «Мы видим инициативность жителей Кузбасса и Новосибирской области в решении социальных вопросов. И эта совместная работа в интересах регионов присутствия компании отвечает нашим стратегическим целям».

Юридические лица воплотят свои проекты в жизнь до 31 января 2022 года, инициативные группы граждан – до 30 октября 2021 года. Список победителей конкурса социальных грантов «Регион возможностей» размещен на сайте.