Вопреки кризису: производство одежды в Новосибирской области выросло на 165%

Индекс промышленного производства Новосибирской области за первое полугодие 2026 года оказался ниже на 3,4% аналогичного периода прошлого года (до 96,6%). Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

Июнь 2026 года вселяет осторожный оптимизм: общий индекс вырос на 14,3% к маю и на 7,5% к июню прошлого года. Ключевым драйвером этого оживления стал обрабатывающий сектор, где индекс к маю достиг 119,9%.

Среди отстающих отраслей по итогам шести месяцев — производство автотранспортных средств (-55,1%), полиграфия (-42%), производство машин и оборудования (-32,7%), кокса и нефтепродуктов (-19,6%) и неметаллической минеральной продукции (-17,9%). В целом по обрабатывающим производствам спад составил 2,9%.

Значительный прирост зафиксирован в производстве бумаги и бумажных изделий (+40,5%), текстиля (+7,3%), химической продукции (+6,6%) и изделий из кожи (+5,4%). Однако швейная промышленность стала абсолютным лидером роста. Производство одежды выросло в 2,6 раза (+165,2%) по сравнению с январем – июнем 2025 года.

Резкий рост в легкой промышленности выглядит особенно контрастно на фоне того, что еще в мае представители отрасли сообщали о закрытии цехов и сокращении персонала на местных швейных фабриках. Причиной называли кабальные комиссии маркетплейсов, достигающие 70–80% от выручки. Тогда же покупатели жаловались на сокращение ассортимента в магазинах и закрытие офлайн-точек.

Ранее редакция сообщала о том, что новый рекорд установили на гастрономическом фестивале в Новосибирске.