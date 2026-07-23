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Бизнес

Вопреки кризису: производство одежды в Новосибирской области выросло на 165%

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Швейная отрасль стала главным сюрпризом статистики за полугодие

Индекс промышленного производства Новосибирской области за первое полугодие 2026 года оказался ниже на 3,4% аналогичного периода прошлого года (до 96,6%). Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

Июнь 2026 года вселяет осторожный оптимизм: общий индекс вырос на 14,3% к маю и на 7,5% к июню прошлого года. Ключевым драйвером этого оживления стал обрабатывающий сектор, где индекс к маю достиг 119,9%.

Среди отстающих отраслей по итогам шести месяцев — производство автотранспортных средств (-55,1%), полиграфия (-42%), производство машин и оборудования (-32,7%), кокса и нефтепродуктов (-19,6%) и неметаллической минеральной продукции (-17,9%). В целом по обрабатывающим производствам спад составил 2,9%.

Значительный прирост зафиксирован в производстве бумаги и бумажных изделий (+40,5%), текстиля (+7,3%), химической продукции (+6,6%) и изделий из кожи (+5,4%). Однако швейная промышленность стала абсолютным лидером роста. Производство одежды выросло в 2,6 раза (+165,2%) по сравнению с январем – июнем 2025 года.

Резкий рост в легкой промышленности выглядит особенно контрастно на фоне того, что еще в мае представители отрасли сообщали о закрытии цехов и сокращении персонала на местных швейных фабриках. Причиной называли кабальные комиссии маркетплейсов, достигающие 70–80% от выручки. Тогда же покупатели жаловались на сокращение ассортимента в магазинах и закрытие офлайн-точек.

Ранее редакция сообщала о том, что новый рекорд установили на гастрономическом фестивале в Новосибирске. 

Фото из архивов редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : промышленность Новосибирскстат легкая промышленность

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Частные подсобные хозяйства Сибирского федерального округа обеспечивают до 25% всей продукции агропромышленного комплекса в макрорегионе. В растениеводстве на долю населения приходится 18%, в животноводстве — 33,4%. Об этом редакции Infopro54 рассказали эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка в преддверии Дня дачника, который отмечается 23 июля.

За последние пять лет сибиряки задействовали под личные нужды от 225 до 250 тысяч гектаров земли — это около 10% от всех российских личных подсобных хозяйств. СФО входит в топ-5 регионов по этому показателю. Некоторые культуры, включая чеснок, зелень, кабачки, тыквы и баклажаны, в промышленных масштабах в Сибири не выращиваются — их производство полностью лежит на населении.

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— В Новосибирской области режим ЧС не вводили, поэтому формальных ограничений для заключения таких договоров у страховщиков пока нет. Хотя в большинстве центральных и южных регионах, где действует ЧС, а массированные атаки беспилотников фиксируются регулярно, пока приостановили страхование от этой угрозы. Что касается автомобилей, то страховать их конкретно от ударов БПЛА не нужно, так как этот риск, как правило, входит в базовую страховку, — рассказал специалист компании «РЕСО-гарантия».

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