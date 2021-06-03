«Сибантрацит» продолжает программу компьютеризации региональных школ

Учебные заведения получили 51 компьютер. 36 из них установлены в семи школах Искитимского района (Новосибирская область), 15 – в кабинете математики школы №10 Мысковского городского округа (МГО, Кузбасс). Это второй этап масштабной программы, которую Группа «Сибантрацит» реализует в регионах присутствия. В январе в школы этих регионов поступили 65 компьютеров.

Затраты на втором этапе составили 2,5 млн рублей. Всего на реализацию данной программы будет направлено 7 млн руб. Третий этап программы завершится в 2022 году. В общей сложности компания поставит 140 компьютеров для 14 школ Искитимского района и двух школ МГО. В дальнейшем программа компьютеризации региональных школ будет продолжена.

Повышение уровня образования детей, проживающих в регионах присутствия Группы, — основная цель оснащения школ современными компьютерами. Это часть комплексной программы поддержки образования, которую «Сибантрацит» реализует на всех уровнях — от школ до вузов. Компания является индустриальным партнером «сибирского Сириуса» — регионального центра поддержки талантливых детей «Альтаир», сотрудничает с ведущими вузами региона, участвует в организации и финансировании программы «Учитель для России» в Новосибирской области. При поддержке «Сибантрацита» сформированы профильные классы с углубленным изучением точных и естественных наук в Линевском Центре детского творчества «Спутник», проводятся экоуроки для школьников г. Мыски Кемеровской области. Компания также регулярно оказывает помощь в ремонте образовательных учреждений в регионах присутствия.