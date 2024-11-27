«Сибантрацит» рассказал школьникам, что такое «ЭкоЖизнь»

Этим летом Группа «Сибантрацит» запустила проект «ЭкоЖизнь», в рамках которого для школьников проводят увлекательные уроки на «злободневные» экологические темы. Первые мероприятия прошли для юных жителей Новокузнецкого городского округа (Кузбасс). Теперь компания решила расширить границы проекта и заняться экопросвещением подрастающего поколения и в нашем регионе.

На этой неделе занимательный экоурок провели для учащихся 4-5 классов школы №1 им. Ф.И. Кулиша р.п. Линево. Экотренеры Центра детского научно-технического творчества «Спутник» рассказали ребятам о роли воды в жизни человека и необходимости ее экологичного потребления.

На время урока школьникам предложили побыть в роли лаборантов и определить качество воды. Дети увлеченно проводили исследования и записывали выводы в журнал наблюдений.

Затем ребятам рассказали, как можно очистить воду. Школьники узнали, что самыми эффективными считаются угольные фильтры. Они устраняют из состава воды механические примеси и абсорбируют большинство вредных химических элементов. А изготавливают их только из определенного типа угля – антрацита, который добывают здесь, в Искитимском районе предприятия Группы «Сибантрацит»: «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный».

«Я даже и не представлял, что из угля можно сделать фильтр для воды, — воодушевленно рассказывает четвероклассник Захар Ломиворотов. Я думал, что им только печки топят. Сегодня я узнал много интересного».

После небольшой теоретической части школьники снова приступили к лабораторным работам. Теперь дети с большим интересом изучали физические свойства антрацита и сравнивали их со свойствами каменного угля.

Для пятиклассника Егора Миллера не впервой работать с пробирками и колбами:

«В начальной школе мы часто проводили какие-то опыты, но вот уголь я еще ни разу не исследовал. Мы взвешивали его, проверяли, растворяется ли он в воде. Было очень здорово, я даже представил себя работником какой-то секретной лаборатории».

По словам экотренера проекта Юлии Титовой, подобные занятия помогают привить подрастающему поколению полезные экопривычки: «В увлекательной форме мы можем донести до ребят основную идею о том, как важно бережно относиться к природе. Ведь именно в их руках будущее нашей планеты, и каким оно будет – зависит от них».

В завершении урока школьники обсудили еще одну важную экологическую тему – «Сортировка мусора». Ребята сыграли в настольную игру и научились разделять отходы. На память об участии в проекте детям вручили небольшие подарки.

Следующие на очереди – школьники из сел Белово, Гусельниково и деревни Ургун. Ребята посетят экоуроки от «Сибантрацита» до конца этого года.