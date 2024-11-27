Трубы со стоками перекрыли на берегу Тулы в Новосибирске

Специалисты муниципального предприятия «Метро МиР» затампонировали две зловонные трубы со стоками, которые изливались в реку Тула в Новосибирске. До конца года в планах межведомственной рабочей группы провести работу по блокировке еще трех незаконных выпусков в реки города.

Как заявили в Минприроды Новосибирской области, сбросы в воду без очистных сооружений запрещены законодательством.

— Любые сливы сточных вод в водные объекты запрещены, если на них не получено отдельное разрешение. Река Тула — пилотный проект, и мы очень рады, что наконец-то началась работа по тампонажу незаконных выпусков, — отметила Светлана Гаранина, заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью министерства природы Новосибирской области.

Напомним, общественники уже давно добиваются блокировки труб через которых хозяйствующие субъекты сбрасывают сточные воды в малые городские реки и реку Обь. Так, например, в 2021 году активист Алексей Носов утверждал, что при помощи бетонирования можно легко найти владельца дурнопахнущей трубы. В том же году общественники провели ревизию различных точек слива ассенизаторских машин.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли более 70 домов, сливающих канализацию в реку.