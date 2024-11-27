Объем сделок на вторичке в 5 раз больше, чем по новостройкам в Новосибирске

На каждую проданную новостройку в третьем квартале 2024 года в Новосибирске приходится почти по 5 сделок на вторичном рынке. Объем вторичного рынка в количественном выражении превысил первичный в 4,92 раза. Для сравнения, в первом квартале 2024 года это соотношение составляло 3,51, во втором квартале — 2,61, а в третьем квартале 2023 года — 2,89, констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— После отмены льготной ипотеки кроме конкуренции между собой застройщики напрямую конкурируют со вторичным рынком, — заявил эксперт.

Он также прокомментировал как застройщики конкурируют с вторичкой.

Самый эффективный способ — рассрочка. Она предоставляется в основном на время строительства.

— Для покупателя ежемесячный платеж меньше арендного, но риск в том, что за год ключевая ставка не упадет, и все равно придется брать ипотеку на невыгодных условиях. У застройщика рисков больше: покупатель может не рассчитать свои финансовые возможности, да и убить ремонт за год не сложно, — не исключает Николаев.

Траншевая ипотека — повышает шансы застройщиков, особенно в ожидании снижения ключевой ставки.

— повышает шансы застройщиков, особенно в ожидании снижения ключевой ставки. Резкое снижение цен — при растущей себестоимости это прямой путь к банкротству, даже снижение на 10%, в лучшем случае, приводит к паритету.

По наблюдению аналитика среднемесячные продажи новостроек в 2024 году в Новосибирске составили 1572 квартиры, продажи после отмены льготной ипотеки — 1149 новостроек в месяц.

— Если считать по среднему показателю, то на реализацию всех остатков у застройщиков уйдет 37 месяцев. Если учитывать время после отмены массовой льготной ипотеки, то 51 месяц. В результате срок реализации уже начатых проектов может занять от 3 до 4 лет, — предупреждает эксперт.

Он также назвал топ-10 застройщиков с остатками более 1000 квартир: «Расцветай», СМСС, «Брусника», «Энергомонтаж», ПСФ, «Астон», «Союз», «КПД Газстрой», «Стрижи», «Вира», «Сибирьинвест». В общей сложности у этих компаний на остатках 18395 квартир. По мнению Николаева, при отсутствии льготной ипотеки они будут проданы за 34 месяца.

Ранее редакция рассказывала о том, что затоваренность на рынке новостроек Новосибирска достигла исторического максимума.