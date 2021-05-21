Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Мэрия Новосибирска провела торги в форме аукциона по объекту незавершенного строительства со степенью готовности 1%, расположенному по адресу Бориса Богаткова, 219\1 на земельном участке площадью 3182 кв м. Вид разрешённого использования участка — для «объектов общественно-делового назначения». Объект был изъят у компании ООО «Фианит» по решению арбитражного суда (в связи с завершение срока действия договора аренды, строительство не завершено). Стартовая цена объекта, выставленного на аукцион составила 6,7 млн рублей, шаг аукциона — 65 тыс.

Аукцион вызвал большой интерес со стороны предпринимателей — заявки на участие в нем подали 8 компаний: ООО «Нофа», ООО «Стрелец», ООО БК «Райдекс», ООО ГК «Собер», ООО «Абсолют», ООО «Вертикаль», ООО «Пассаж», ООО «Альянс-Олимп» и физлицо — Евгений Бурденюк. В итоге участники сделали 916 шагов. С итоговым предложением 66,2 млн рублей победила компания «Нофа». Директор и один из учредителей компании — Фато Калашян. На втором месте — «Стрелец», на третьем — ГК «Собер».

18 мая мэрия продала через аукцион еще один объект незавершенного строительства на Дачном шоссе, 32 со степенью готовности 25%. Объект был изъят по решению арбитражного суда у ООО «Сибдом» (в связи с завершение срока действия договора аренды, строительство не завершено). Он расположен на участке 11165 кв метров, вид разрешенного использования — «базы отдыха, пансионаты». Стартовая цена аукциона составила 3 млн рублей, шаг 25 тыс. При этом в аукционной документации отмечается, что участок попадет в зону создаваемого в области особо-охраняемой природной территории регионального значения — лесного парка «Заельцовский бор». Соответствующий закон был недавно утвержден на региональном уровне. Заявки на участие в торгах подали трое: компания ООО «Альянс-Торг» и два физлица — Владимир Шабельников и Александр Ильинов В ходе аукциона было сделано 182 шага. В итоге победил Александр Ильинов с ценой 7,55 млн рублей.

На третьи торги по продаже незавершенного строительством объекта на ул Выборная, 142\1. Был подана всего одна заявка от компании ООО «Пассаж». Аукцион признан несостоявшимся. Степень готовности объекта 56%. Он расположен на участке 3318 кв метров, вид разрешенного использования — «строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с аптекой, магазином и кафетерием». Ранее объект принадлежал ООО «Галерея», изъят по решению арбитражного суда. Стартовая цена составляла 124,9 млн руб.