«Сибэлектротерм»: как удалось сохранить потенциал площадки

Все движимое и недвижимое имущество компании-банкрота ограничено разрешенным использованием — под тяжелое машиностроение. Стоимость лота составляет 1,6 млрд рублей: в него входят земельные участки, промышленные корпуса с бомбоубежищами, объекты инженерной инфраструктуры и оборудование. Определение порядка лотов предложено Федеральной налоговой службой и закреплено в арбитражном деле о банкротстве: разделение и продажа имущественного комплекса предприятия нанесет ОАО «Сибэлектротерм» значительный ущерб, вплоть до прекращения возможности производства части изделий и оборудования, востребованных не только на внутреннем рынке РФ.

В каком состоянии находится территория накануне аукциона, насколько реалистична перспектива возобновления заказов на изготовление тяжелого электротермического оборудования — в материале Infopro54.

Промзона реанимирована

В советское время завод «Сибэлектротерм» поставлял сталеплавильные, ферросплавные, рудно-термические печи более чем в 30 стран (такие как Германия, Франция, Швеция, Чехословакия, Канада, Индия, Мексика, Куба и др.). Да и в начале 2000-х ОАО «Сибэлектротерм» все еще удерживал за собой статус крупнейшего российского предприятия по выпуску электротермических установок для металлургической, машиностроительной и химической отраслей. 5 лет назад акционерное общество официально признали банкротом. Причины, связанные с просчетами управленцев, загнавших «Сибэлектротерм» в долги, оставим за скобками, но так или иначе производственную деятельность стали сворачивать, рабочих сокращать.

С 2018 года гигантская промышленная площадка, на которой расположены цеха общей площадью более 120 тысяч кв. м, находится под управлением АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга), подтверждающего намерения создать на территории ОАО «Сибэлектротерм» индустриальный парк. «Экран» формализовал отношения с субарендаторами, восстановил тепловой контур зданий, обеспечивает стабильное энергоснабжение и надлежащее эксплуатационное состояние объектов, охрану периметра.

— Проблемы копились годами, протекали крыши, не было аттестованной газовой службы, отсутствовал дежурный персонал — перечислять их можно долго. По сути, мы реанимировали эту промзону, остановив ее деградацию, — констатирует директор индустриальных парков АО «Завод «Экран» Сергей Трофимов. — Главное — нам удалось сохранить производственную инфраструктуру, объединенную общей технологической цепочкой. И потому приоритетными направлениями для резидентов будущего промпарка станут машиностроение и электротермия, развивавшиеся здесь исторически.

Состояние имущественного комплекса позволило якорному арендатору — ООО «НПП «Сибэлектротерм» — в кратчайшие сроки организовать производство электротермических установок, тем более потребность в них сегодня растет.

— На заводах постсоветского пространства, а также в странах соцлагеря большинство промышленных печей были сделаны на ныне обанкроченном «Сибэлектротерме», функционируют они с 80-х годов прошлого века, то есть исчерпали свой ресурс, — рассказывает генеральный директор ООО НПП «Сибэлектротерм» Вадим Кравченко. — Поскольку мощности выбывают, у предприятий назревает объективная необходимость их замены и апгрейда.

Соглашения подписаны, контракты заключены

Сохранить уникальный потенциал промышленной площадки рекомендовали и в Министерстве промышленности и торговли РФ, оценив наличие полного парка металлообрабатывающего, основного и вспомогательного оборудования, конструкторской и технологической документации, сборочного производства, позволяющего без дополнительных инвестиций в реконструкцию приступить к выполнению заказов в части сталеплавильного, руднотермического, индукционного, вакуумного и электрошлакового переплавов.

— Развитие электротермии зависит от конъюнктуры в смежных отраслях, в том числе пострадавшей от санкционного давления металлургической, — комментирует председатель Совета директоров ООО «НПП «Сибэлектротерм» Виктор Беляев. — Для российской экономики она является структурообразующей, и ситуация постепенно налаживается. — Так, Минстрой уже подготовил дорожную карту по увеличению применения стальных конструкций в строительстве. Да, экспорт в Европу просел, однако происходит перезагрузка спроса на внутреннем рынке.

В настоящее время НПП задействовано в разработке оптимальных технических решений для ключевых проектов глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», одного из лидирующих российских металлургических холдингов «Металлинвест» и крупнейшей автомобильной корпорации России ПАО «КАМАЗ». Также НПП «Сибэлетротерм» реализует соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших поставщиков для тяжелой промышленности — компанией TARGON.

Кроме того, как отмечает Вадим Кравченко, географическое положение НПП «Сибэлектротерм» предполагает экспортное взаимодействие с приграничными азиатскими странами.

— В течение нескольких лет мы участвуем в программах техперевооружения металлургических предприятий международной группы ERG из Казахстана, поставляя им комплектующие и оборудование, — приводит пример гендиректор.

Впрочем, по его же словам, внешнеэкономические связи НПП расширяются. В первую очередь за счет стратегического партнерства с компанией «Промышленный инжиниринг» — в рамках межправительственных соглашений, предусматривающих строительство металлургических заводов в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Это направление напрямую курирует Минпромторг РФ.

Потенциал усилен

В рамках другого соглашения — с ведущим научно-исследовательским институтом черной металлургии ЦНИИчермет им. И.П. Бардина — НПП «Сибэлектротерм» выполнит работы по проектному, технологическому и промышленному инжинирингу по программе импортозамещения, получив статус индустриального партнера.

В активе НПП — и победа в тендере на поставку магнитопроводов для федерального проекта «СКИФ» (строящегося в наукограде Кольцово источника синхротронного излучения поколения 4+).

Сегодня НПП продолжает вести проектирование энергоэффективной дуговой сталеплавильной печи (ЭДСП) с уникальными характеристиками.

— Металлургическая отрасль считается одной из самых энергоемких, — поясняет Вадим Кравченко. — Благодаря конструкторским и техническим решениям, которые мы предлагаем, металлурги уменьшат время выплавки стали, снизив потребление энергии на 5-10% в год, как следствие — и техногенную нагрузку на окружающую среду. В течение 5 лет мы планируем изготовить не менее 5 ЭДСП. По прогнозам, объем рынка такого оборудования составит более 3 млрд рублей в год.

Параллельно НПП «Сибэлектротерм» осуществляет комплексную модернизацию производства с учетом принципов ресурсо- и энергосбережения, оптимизирует внутренние логистические цепочки для сокращения затрат и межоперационных циклов.

— К числу значимых стейкхолдеров НПП «Сибэлектротерм» относятся и сотрудники, именно от их профессионализма и компетенций зависит качество выполнения заказов, — констатирует Вадим Кравченко. — Усиливая конструкторско-технологическое ядро, в коллектив вливаются бывшие работники ОАО «Сибэлектротерм», поскольку знают о позитивных изменениях на площадке, приходят к нам и новые специалисты.

Как подчеркнул Виктор Беляев, в условиях динамизма внешней среды НПП не переключается в режим ожидания лучших времен, а создает заделы для дальнейшего развития: