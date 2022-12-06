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Стоит ли просить повышения заработной платы в кризис?

  • 06/12/2022, 18:03
как просить повышения
Кризис - сложный период и для работников, и для компании. Но это еще не значит, что во время сложной экономической ситуации надо сидеть сложа руки. Многим ценным сотрудникам работодатели готовы повысить заработную плату.

Просить ли в кризис повышение заработной платы или подождать до лучших времен?

Слово кризис всегда вызывает страх, и не важно, какой это кризис личный или экономический. Единственное, что может радовать, это то, что ничего нет вечного, и кризису придет конец.

Даже в самые сложные времена жизнь всегда продолжается. Нам нужно покупать продукты, платить по счетам, и даже развлекаться. Иначе жизнь совсем станет «серой». Поэтому работать бесплатно никто не хочет. А что если вы узнаете, что из кризиса можно вынести материальную выгоду. Вряд-ли вы предполагали, что в кризис можно и даже в некоторых случаях нужно просить повышения заработной платы. Но к этому вопросу нужно подходить очень осторожно. Стоит учесть все нюансы. Далее поговорим о «подводных камнях», которые могут вас подстерегать.

Для начала, пример.

Виктор, контент-менеджер социальных сетей.

На днях я встретился с руководством. Речь зашла о том, кем я себя вижу через год в данной компании и какие мои дальнейшие планы на развитие. Я конечно, же начал о желаемом повышении заработной платы. На что, мне сразу последовал четкий ответ, что индексировать оклады не собираются. В компании есть определенный уровень заработной платы, который не намерены повышать или понижать. Это максимальная оплата труда, на которую я могу претендовать. Однако объем работы у меня постепенно растет. Не думаю, что на мое место сильно претендуют соискатели. Заработная плата не соответствует выполняемому мной объему работы. До моего прихода руководство несколько месяцев пыталось найти подходящего сотрудника.

Мы работаем практически без выходных. Одному из сотрудников, который тоже хотел прибавки, предложили вместо денег один выходной день. Для меня очень важна перспектива, но здесь её совсем нет, ни в плане карьеры, ни в плане денег. Хочу потихоньку искать новую работу, но практически ничего нет. Одно радует, что у меня есть дополнительный заработок.

Цены с каждым днем растут. Но стоит ли просить прибавку, когда кругом сокращения?

Давайте подумаем над этим.

В ближайшие шесть месяцев вам должны поднять заработную плату, если:

  • Вы являетесь ключевым сотрудником подразделения, приносящего основную прибыль компании;
  • Вы ключевой сотрудник компании-конкурента и можете принести пользу фирме, которая вас нанимает;
  • Вы обладаете уникальными знаниями, необходимыми для организации и вы хотите уйти;
  • Вы приносите основной поток клиентов и т.д.

Всем остальным вряд-ли в ближайшее время стоит просить повышения оклада. Просить, конечно, всегда можно, но получить вряд-ли удастся.

Как попросить увеличения заработной платы?

В период кризиса вряд-ли сработают аргументы: «ипотека», «семья и дети» и т.д. Руководители, прежде всего, думают о благополучии своей компании.

Не сработает и фраза «мне конкуренты предложили больше». Это подойдет только той категории сотрудников, которые перечислены выше, а с остальными, скорей всего, попрощаются.

Сработает только экономическое обоснование: сколько прибыли вы приносите организации.

Какую сумму просить?

В кризис очень редко готовы повысить фиксированную часть оклада. Многие переходят на KPI, чтобы сэкономить на налогах. Но стоит смотреть глубже и требовать части того, что вы принесли в фирму.

Сейчас есть еще один вариант вознаграждения – отложенный опцион. В период кризиса компания не может повысить вам заработную плату, но предлагает вам опцион с правом реализации после кризиса. Как правило, через три года от текущей даты. Вы сами должны решать стоит ли этим пользоваться, и насколько вы доверяете компании. Всё оформляйте документально.

Какие риски могут быть?

Могут быть и неблагоприятные последствия. Если вы будете настойчиво просить о повышении заработной платы, то возможно ускорите свое увольнение. В больших компаниях это постоянно происходит. Возможно вы не такой ценный сотрудник для организации.

Таким образом, идя за прибавкой , не окажетесь ли вы в итоге вообще без работы. Если вы хоть немного сомневаетесь, то лучше оставьте разговор до лучших времен.

А если вам нужны более подробные советы и точные рекомендации о том, как просить повышения заработной платы, то стоит обратиться за помощью к специалистам. Вам, несомненно, помогут и ответят на все интересующие вопросы. И вы точно будете понимать стоит ли просить повышения оклада или лучше отправиться на поиски новой работы.

Фото с сайта freeimages.com

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Рубрики : ПроБизнес

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