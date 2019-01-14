«Сибиар» открыл новую производственную линию

На предприятии ОАО «Сибиар» открылась новая линия заполнения аэрозольных баллонов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что за период с 2000 года производственные мощности завода выросли в 3,3 раза, достигнув в 2018 году 122 млн. баллонов. Для расширения и модернизации производства в 2018 году на предприятии смонтирована и запущена в работу ещё одна система по наполнению аэрозольных баллонов иностранного производства. Эта линия была изготовлена с существенным увеличением рабочих параметров, что позволило увеличить объемы дозирования и производительность. Эта система получила возможность выпускать виды продукции с новыми типами клапанов (алюминиевые, двойного действия, для портативных газовых плит). Полностью заменены транспортные системы и вспомогательное оборудование. Объем инвестиций составил 102 млн. рублей.

ОАО «Сибиар» занимает лидирующие позиции среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке Продукция предприятия отгружается в более чем 150 городов России, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, и стран СНГ – Казахстан, Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Ассортимент выпускаемой продукции – более 200 наименований. Среди них — средства для укладки волос, антистатики, средства для ухода за обувью, освежители воздуха, бытовые чистящие средства для различных поверхностей, инсектициды и репелленты против насекомых, автокосметика для ухода за автомобилем, газ для заправки зажигалок и портативных газовых приборов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области