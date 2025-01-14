«Сибирь» победила «Нефтехимик» в первом домашнем матче 2025 года

В Новосибирске состоялся хоккейный матч между местной командой «Сибирь» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. В овертайме хозяева площадки вырвались вперёд и одержали победу со счётом 2:1.

Первый период завершился со счётом 0:1 в пользу гостей. Однако во втором периоде команды сравняли счёт. В третьем периоде голов забито не было.

— Очень важная и нужная победа! Сегодня пришлось преодолевать плотную оборону, прекрасно понимали, что соперник будет больше играть на контратаках, — рассказал Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири».

Ранее «Сибирь» потерпела три поражения подряд. В последних шести матчах «Нефтехимик» одержал лишь одну победу.

Новосибирский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице на Востоке, а «Нефтехимик» расположился на 10-й строчке.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году ХК «Сибирь» получит из бюджета почти 1,3 миллиарда рублей. Финансирование клуба увеличится на 6%.