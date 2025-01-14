Новосибирский клуб по мини-футболу оштрафовали за поведение фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать мини-футбольный клуб «Сибиряк» за инцидент, который произошёл 9 января во время матча с командой «Норильский никель» в Новосибирске.
По информации предоставленной РФС, во время игры болельщики «Сибиряка» выражали расистские комментарии в адрес бразильского игрока Нандо, из-за чего он был вынужден покинуть поле.
В качестве наказания «Сибиряк» должен провести три домашних матча без зрителей. Один из них будет считаться реальным исполнением санкции, а два других — условными.
— Оштрафовать МФК «Сибиряк» на 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, — говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что ФК «Сибирь» из Новосибирска меняет тренерский штаб. Сейчас завершается процесс формирования нового тренерского штаба.
Источник фото: пресс-служба МФК «Норильский никель».
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