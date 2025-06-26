«Сибирь.ПРО»: номинация сенатора РФ Александра Карелина воспевает выдающихся сибиряков

Номинация «Герой нашего времени» в рамках Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО» была инициирована в 2009 году Александром Карелиным, сенатором РФ, Героем России и членом жюри конкурса. Уже более полутора десятилетий эта премия пользуется особым расположением и вызывает живой отклик у участников ведущего журналистского состязания Сибири. Она представляет собой правдивые истории об удивительных жизнях и порой сложных судьбах выдающихся земляков, которых объединяет искренняя и преданная любовь к своей стране.

Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, отметил, что глава государства считает патриотизм «неотъемлемой частью национальной культуры, основой нашей генетической памяти». Он также подчеркнул, что гражданственность и ответственность за будущее Родины формируются, прежде всего, в семье.

По словам Александра Карелина, жизнь многих сибиряков, скромных и трудолюбивых, остается за кадром социальных сетей. «Герои нашего времени» – это журналистские работы о дисциплинированных и преданных своему делу людях, которые ежедневным трудом подтверждают слова Ломоносова о том, что могущество России прирастает Сибирью.

В номинации «Герой нашего времени» победит материал о сибиряках, чья достойная жизнь и труд служат образцом высокой морали, стойкости, мужества, любви к Отечеству и служения ему. Рассказывая о Сибири через истории людей, авторы освещают важные проблемы и достижения регионов, а главное – представляют соотечественников, чей личный и профессиональный успех вносит вклад в развитие страны и укрепление ее авторитета.

В юбилейный год конкурса «Сибирь.ПРО» жюри принимает работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробности о номинациях, условиях участия и подаче заявок доступны на сайте sibirpro.ru.