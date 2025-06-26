Депутат Новосибирска Игорь Украинцев направляется из СИЗО на спецоперацию

Депутат Горсовета Новосибирска Игорь Украинцев заключил контракт с Минобороны и поедет на СВО. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту попросил Центральный районный суд Новосибирска приостановить дело Украинцева из-за его участия в спецоперации.

— Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, — говорится в сообщении суда.

Напомним, депутата обвиняют в вымогательстве 3,5 миллионов рублей у новосибирского застройщика. По версии следствия, Украинцев угрожал девелоперу распространить порочащие честь и достоинство компании сведения.

В мае 2024 года Игоря Украинцева арестовали сотрудники УФСБ. Суд отправил депутата в СИЗО, где он находится до сих пор. В мае 2025 Украинцев ознакомился с материалами своего дела, включающими восемь томов. В июне дело поступило на рассмотрение суда.

По статье, предъявленной депутату, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

— Следователем СК были приняты меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, в результате которых судом наложен арест на имущество обвиняемого, — уточняли в Следственном комитете.

По словам адвоката, депутат не признает вину.

— Игорь Украинцев не признает обвинений и не боится предстать перед судом. Но он уже год провёл в вынужденном бездействии в СИЗО, а привык работать в полную силу, активно отстаивая интересы новосибирцев. К сожалению, доказывать свою невиновность в судах можно годами. Чтобы не терять сейчас это время, Игорь, как только представилась возможность, подписал контракт с Минобороны и отбыл на службу в вооруженные силы, чтобы приносить пользу стране на самом важном направлении — в новых регионах, в рамках Специальной военной операции. От всех друзей, однопартийцев и коллег искренне желаю ему удачи и скорейшего возвращения с победой! Уверен, что того же ждут избиратели Игоря, — заявил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков.

Ранее редакция сообщала о том, что известный новосибирский предприниматель Андрей Бажак пропал в зоне СВО. Бизнесмен отправился на спецоперацию из колонии.