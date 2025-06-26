МТС планирует экспорт российских базовых станций в ОАЭ, Индонезию и Африку

В интервью для РБК Инесса Галактионова, генеральный директор МТС, поделилась планами компании по расширению географии поставок российских базовых станций. Помимо стран СНГ, компания рассматривает возможность сотрудничества с ОАЭ, Индонезией и Африкой.

Галактионова подчеркнула, что главная цель «ИРТЕИ» (компания, наполовину принадлежащая МТС и занимающаяся производством отечественных базовых станций) – достижение конкурентоспособности на глобальном уровне. Именно поэтому компания стимулирует выход на международные рынки. После успешного старта в Белоруссии и планов по Казахстану рассматриваются и другие страны, заинтересованные в сотрудничестве с российскими производителями.

Первые российские базовые станции уже функционируют в различных регионах России, включая Новосибирскую область, где они были введены в эксплуатацию в Чулымском и Венгеровском районах.

Топ-менеджер отметила, что перед российскими телекоммуникационными компаниями стоит сложная задача: в сжатые сроки и с ограниченными ресурсами создать базовые станции, не уступающие по качеству продукции лидерам мирового рынка, имеющим многолетний опыт в этой сфере.

Кроме того, в планах компании – экспорт собственных разработок в области корпоративных коммуникаций. Инесса Галактионова выразила уверенность в успехе этих продуктов за рубежом.