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Сибирь vs Юг: подведены итоги онлайн-турнира «Ростелекома»

  • 18/08/2021, 12:14
Стали известны итоги товарищеского матча по игре World of Tanks между командами южных и сибирских регионов России, которые провел «Ростелеком» 15 августа 2021 года.

В онлайн-турнире приняли участие игроки из Краснодара, Ростова, Новосибирска, Томска и других городов.

Новости компанийКоманды по три человека были сформированы из числа победителей и призеров прошлых турниров «Ростелекома». На этот раз к ним присоединились и популярные танковые блогеры Анатолий «TheAnatolich» Бараков, Владислав «__NIDIN__» Федоров, Никита «Shotnik» Пахомов, Иван «BEOWULF422» Яворский, Михаил «Билли» Опрышко и Виктор «TaHkucm_AC» Харламов, которые выступили в качестве играющих тренеров. Комментировал бои и вел основную трансляцию поединков на своем канале известный стример и комментатор танковых ивентов Артем «IIomudop_MSK» Кузнецов.

За Юг сражалась команда ULTRA из Дагестана, «Псевдо» из Ростова-на-Дону и краснодарский RELAX. Соперниками южан выступили боевые экипажи «Печенеги» и GJ из Новосибирска, а также взвод Winx, в котором играют танкисты из Новосибирска и Томска. Между командами Сибири и Юга состоялось девять матчей по три боя. Все участники показали высокий уровень игры. Сибиряки держались достойно, в первом и втором туре демонстрировали лучший результат. Первое место завоевала команда RELAX из Краснодара.  Победители получили призы «Ростелекома» и игровое золото Wargaming.

«Для нашей компании интересы абонентов-геймеров всегда в особом приоритете. Для них на протяжении пяти лет наши специалисты постоянно продумывают новые возможности для более качественной и результативной игры. Например, с высокой скоростью нового мощного роутера РТ-Х, мы можем обеспечивать не только стабильный сигнал, но и предоставлять подключение по wi-fi соединению на скорости до 2000 Мбит/сек. Когда при одновременном интернет-серфинге: просмотре роликов на Youtube, онлайн-гейминге и, например, конференции в Zoom, трафик в первую очередь будет доставляться для игр, а остальной канал пропорционально распределяться на остальные активные сервисы. Ведь, как известно из статистики, хотя бы раз каждый геймер проигрывал из-за проблем с интернетом. Надеюсь, что следующий турнир будет для наших команд более успешным», — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Более подробную информацию об итогах турнира можно посмотреть в группе мероприятия.

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Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : цифровизация технологии телеком Ростелеком Александр Бойкиня


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