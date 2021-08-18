Новосибирцы могут выбрать талисман чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

Оргкомитет чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 запускает голосование по выбору талисмана турнира. Каждый болельщик может отдать свой голос за понравившегося кандидата.

— Каждый житель региона может стать частью истории чемпионата мира, поучаствовав в голосовании за выбор официального талисмана турнира. Отдать свой голос за понравившегося персонажа можно здесь, — прокомментировали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

Участникам голосования предлагается на выбор три кандидата – тигр, робот и медведь.

Природная прыгучесть, мощные лапы и невероятная скорость реакции делают тигра отличным игроком. У робота, несмотря на технологичность, русская душа. В его микросхемы закодирована вся богатая история России. Медведь – единственный волейболист-медведь в мире. И очень этим гордится. Его мёдом не корми – дай поболтать с друзьями и сыграть с ними в волейбол.

Кроме выбора персонажа, у жителей региона есть возможность предложить имя понравившемуся кандидату.

Голосовать можно уже сейчас – выбрать талисман чемпионата мира можно будет до 3 сентября 2021 года 21.00 (Мск).

Результаты будут объявлены 6 сентября на официальном сайте Оргкомитета.

Напомним, что в 2022 Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу в период с 26 августа по 11 сентября матчи пройдут в 10 российских городах, среди которых Новосибирск. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные.