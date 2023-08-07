Прокуратура проверит лагерь и владельца катера после ЧП с детьми под Новосибирском

Происшествие на Обском водохранилище, где дети едва не утонули после катания на “банане” стало поводом сразу для двух прокурорских проверок.

— Прокуратура Новосибирской области проверит организацию отдыха и оздоровления детей, соблюдение требований при организации развлекательных услуг с использованием надувного оборудования, даст оценку соблюдения требований безопасности при размещении и организации досуга детей в лагере, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Много вопросов вызвал и мужчина с катером, который организовал на берегу аттракцион. Им займется Западно-Сибирская транспортная прокуратура, где также организована проверка соблюдения законодательства об оказании услуг по перевозке пассажиров на маломерных судах.

Напомним, инцидент с 10-летними мальчиками, находящимися в спортивном лагере в с. Завьялово, произошел накануне в Обском водохранилище. Дети упали с надувного “банана” во время катания по воде, а водитель катера не обратил на это внимание. Ребят спасли очевидцы, которые отдыхали на острове.