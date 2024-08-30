Новосибирские химики намерены увеличить производство сырья для АПК и фармы

Новосибирский институт органической химии СО РАН (НИОХ СО РАН) надеется получить поддержку Миннауки РФ на развитие малотоннажной химии в Инжиниринговом центре.

— Инжиниринговый центр был создан на базе опытного химического производства (ОХП) института, существующего с 1961 года. На «Технопроме» Минобрнауки анонсировало планы по финансовой поддержке ОХП инжиниринговых центров, которая будет нацелена на расширение малотоннажного производства и поможет решить ряд проблем в промышленности РФ, — пояснила редакции Infopro54 директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Елена Багрянская.

Она напомнила, что в 2024 году при поддержке Минобрнауки в НИОХ СО РАН было реконструировано и оборудовано «чистое помещение» в соответствии с критериями GMP (good manufacture practice), которое позволит организовать выпуск лекарственных субстанций. Лицензирование этого производственного участка планируется в конце 2024 года. Кроме того, за внебюджетные деньги НИОХ СО РАН приобрел новое оборудование для организации производства препаратов типа «НИОХ-14». Напомним, это единственный в России противооспенный препарат, который институт разрабатывал совместно с НЦ «Вектор».

— Инжиниринговый центр работает над созданием технологий получения продуктов для сельского хозяйства и фармы, на основе собственных разработок института. Накоплены компетенции по промышленному анализу сложных многокомпонентных составов как биологически-активных композиций, так и технических продуктов, — говорит Елена Багрянская.

Сейчас продукция, которую выпускает институт, поставляется ряду компаний из сферы АПК, а также на экспорт в страны СНГ и Дальнего зарубежья.

— Мы очень надеемся на поддержку Минобрнауки, и если мы ее получим, то мощность производства продуктов для сельхозпроизводителей вырастет с 20 тонн до 100 тонн в год, для фармы — с 10 кг до 25 тонн в год, — отметила Елена Багрянская.

Напомним, ранее сообщалось, что НИОХ СО РАН получил разрешение на производство небольших объемов субстанции противооспенного препарата «НИОХ-14» для использования в доклинических и клинических испытаниях. Запустить производство лекарственного препарата планируется в 2025 году, после того как институт получит лицензию для созданного на базе учреждения участка GMP. Разрешение на запуск участка ожидается в январе следующего года, а производство будет начато в марте.

На сегодняшний день в Инжиниринговом центре НИОХ СО РАН выпускаются активные фармацевтические субстанции для медицинского и ветеринарного применения, регуляторы полимеризации, стабилизаторы полимерных материалов и материалы для высокотехнологичных отраслей промышленности.

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