Ученые НГТУ НЭТИ создали установку для переработки попутного нефтяного газа в водород

Уникальная пилотная установка переработки попутных нефтяных газов (ПНГ) позволит решить проблему выбросов опасных веществ в окружающую среду при добыче нефти, а также превращать этот газ в нановолокнистый углерод и водород как высокоэнергетическую добавку к топливу для двигателей внутреннего сгорания или газопоршневых электростанций, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Как утверждают ученые, попутный нефтяной газ можно сделать не только безвредным, но и полезным. Инженерное решение предполагает использование катализатора, который превращает попутный газ в водород и ценный побочный продукт – нановолокнистый углерод (гранулированный углеродный материал). Технология позволяет не только уменьшить вред экологии, но и получать ценное химическое сырье.

Отмечается, что при рабочей температуре от 500 до 700°С и давлении от 1 до 25 бар установка позволяет в процессе разложения веществ получать метано-водородную смесь, которая в дальнейшем может использоваться как добавка к топливу для двигателей внутреннего сгорания или газопоршневых электростанций. Второй продукт в процессе переработки – нановолокнистый углерод. По словам ученых, его можно использовать на хозяйственные нужды нефтяных месторождений или продавать как катализатор, носитель катализаторов или сорбент.

— Сегодня традиционный способ утилизации попутного нефтяного газа – сжигание на факелах, при котором происходит выброс загрязняющих веществ (сажа, метан, угарный газ, углекислый газ и другие химические соединения) в атмосферный воздух. ПНГ можно было бы просто выпускать в атмосферу, но с экологической точки зрения это недопустимо, поэтому его просто сжигают. Такой способ утилизации является одной из причин разрушения озонового слоя и оказывает негативное тепловое и химическое воздействие на окружающую среду, — напомнили в пресс-службе.

Исследования процесса каталитического разложения легких углеводородов велись в стенах НГТУ НЭТИ около 15 лет. На протяжении нескольких лет ученые пытались добиться максимально высокой степени превращения углеводородов попутного нефтяного газа в полезные продукты.

Сейчас в России добывается около 60 млрд кубических метров ПНГ в год. По исследованиям ученых вуза, например, упущенная выгода компаний в год от сжигания на нефтяных факелах 1 млрд кубических метров ПНГ составляет около 35 млн долларов. Главная причина – оплата штрафов и утилизация ценного химического сырья.

В дальнейшем ученые НГТУ НЭТИ совместно со своими коллегами из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского (Москва) планируют завершить как лабораторные, так и пилотные испытания, подтверждающие полученные ими ранее научные результаты. А сейчас команда разработчиков заинтересована в привлечении партнеров среди нефтегазовых компаний.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ