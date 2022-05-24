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Сибирские предприятия сэкономят на уплате таможенных платежей более 200 миллионов рублей

  • 24/05/2022, 15:25
Автор:
новости Сибири
Менее чем за месяц сибирские участники внешнеэкономической деятельности задекларировали товары 170 наименований с нулевой ставкой ввозной пошлины. Реальная экономия для импортеров уже составила более 90 млн рублей.

По сообщению пресс-службы СТУ, корректировка ставок ввозных таможенных пошлин позволит вернуть уплаченные с 28 марта 2022 года таможенные платежи по ввезенным товарам на сумму 105 млн руб. Также предпринимателям, ввозившим в течение последнего месяца продовольственные товары, позволили сэкономить 13,5 млн руб. введенные тарифные льготы на социально значимые товары.

— Таким образом, общая экономия сибирских предприятий от таких мер поддержки бизнеса, как «обнуление» ставок ввозных таможенных пошлин и ввод тарифных льгот, составит порядка 200 млн рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, в целях поддержки российских участников ВЭД в условиях санкционного давления западных стран Евразийской экономической комиссией принят ряд Решений, направленных на повышение экономической устойчивости, насыщения внутреннего рынка – временно скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды продукции, установлены тарифные льготы на социально значимые товары (Решения Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 37, от 05.04.2022 № 46, от 12.04.2022 N 63, от 15.04.2022 N 76, от 19.04.2022 № 66).  «Нулевая» ставка на отдельные виды товаров применяется по разным наименованиям с 25 апреля, 8 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта текущего года. В целом таможенные пошлины «обнулены» на более чем 1 220 товаров приоритетного импорта.

— Экономия на таможенных пошлинах и тарифные льготы — это денежные средства, которые сибирский бизнес потенциально сможет использовать для того, чтобы не повышать цены на товары для населения, — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Фото: pixabay.com — fancycrave1

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : Экономика таможня СТУ платежи бизнес


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