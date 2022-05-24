Сибирские предприятия сэкономят на уплате таможенных платежей более 200 миллионов рублей

По сообщению пресс-службы СТУ, корректировка ставок ввозных таможенных пошлин позволит вернуть уплаченные с 28 марта 2022 года таможенные платежи по ввезенным товарам на сумму 105 млн руб. Также предпринимателям, ввозившим в течение последнего месяца продовольственные товары, позволили сэкономить 13,5 млн руб. введенные тарифные льготы на социально значимые товары.

— Таким образом, общая экономия сибирских предприятий от таких мер поддержки бизнеса, как «обнуление» ставок ввозных таможенных пошлин и ввод тарифных льгот, составит порядка 200 млн рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, в целях поддержки российских участников ВЭД в условиях санкционного давления западных стран Евразийской экономической комиссией принят ряд Решений, направленных на повышение экономической устойчивости, насыщения внутреннего рынка – временно скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды продукции, установлены тарифные льготы на социально значимые товары (Решения Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 37, от 05.04.2022 № 46, от 12.04.2022 N 63, от 15.04.2022 N 76, от 19.04.2022 № 66). «Нулевая» ставка на отдельные виды товаров применяется по разным наименованиям с 25 апреля, 8 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта текущего года. В целом таможенные пошлины «обнулены» на более чем 1 220 товаров приоритетного импорта.