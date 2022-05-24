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Дорожные работы подорожали на 20%

  • 24/05/2022, 16:19
Автор:
новости Новосибирска
А подрядчики уже настроились на увеличение объемов авансов.

Себестоимость материалов для проведения в текущем году дорожно-ремонтных работ, по сравнению с прошлым годом, выросла в пределах 5-10%. Такие данные в ходе пресс-конференции в ТАСС привел, отвечая на вопросы новосибирских СМИ, глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский.

Действующее законодательство позволяет менять условия контракта, рассказывает министр. Мы в бюджете области заложили ориентировочно около 600 млн рублей. Заявки от подрядных организаций поступили на почти 30 объектов. Сейчас они рассматриваются на предмет обоснованности. Стоимость материалов выросла в цене за последние 34 месяца — от 5 до 20%. На каждое поднятие цен пишем обращение в ФАС, чтобы выходили с проверкой. Заказчик уже проверяет обоснованность увеличения цены контракта. Мы готовы оплачивать при обосновании.

новости Новосибирска

Хватит ли песка и щебня на ремонты 2022 года?

Помимо стоимости материалов, вырос и объем сумм, запрашиваемых подрядными организациями в качестве аванса.

В ТУАДе находятся несколько заявлений от подрядных организаций по выплате аванса в объеме большем, чем предусмотрено контрактом, сообщает Анатолий Костылевский. Также документы рассматриваются. Мы через отдельное распоряжение готовы подрядным организациям эти выплаты производить.

Тем не менее в 2022 году запланировано и увеличение финансирование ремонтных работ. Общая сумма составит около 19 млрд рублей, из которых по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» изначально были запланированы 8 млрд, к которым впоследствии из резервного фонда правительство Новосибирской области добавило еще 2 млрд. На эти средства планируется отремонтировать 55 км региональной дорожной сети и 4,5 км дорог Новосибирска. Всего финансирование программы составит 10 млрд рублей (+3,6 млрд к прошлому году).

Губернатором области принято решение: проработать с Москвой (мы эту работу выполнили), из 2 млрд выделить 235 млн на Новосибирск, напоминает глава Минтранса. Мы в стадии подписания соглашения с Федеральными дорожным агентством. Потом будем подписывать соглашение уже с муниципальным образованием. Сейчас формируем перечень объектов на эти средства.

По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в планах на текущий год — ремонт 507 км дорог (+83 км к прошлому году). Предполагается к 2024 году довести соответствие около 50% дорог нормативному состоянию.

 

Ранее редакция сообщала, что предпосылки роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются

Фото pixabay — Vladimir_Fayl

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт дороги


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