Дорожные работы подорожали на 20%

Себестоимость материалов для проведения в текущем году дорожно-ремонтных работ, по сравнению с прошлым годом, выросла в пределах 5-10%. Такие данные в ходе пресс-конференции в ТАСС привел, отвечая на вопросы новосибирских СМИ, глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский.

— Действующее законодательство позволяет менять условия контракта, — рассказывает министр. — Мы в бюджете области заложили ориентировочно около 600 млн рублей. Заявки от подрядных организаций поступили на почти 30 объектов. Сейчас они рассматриваются на предмет обоснованности. Стоимость материалов выросла в цене за последние 3—4 месяца — от 5 до 20%. На каждое поднятие цен пишем обращение в ФАС, чтобы выходили с проверкой. Заказчик уже проверяет обоснованность увеличения цены контракта. Мы готовы оплачивать при обосновании.

— В ТУАДе находятся несколько заявлений от подрядных организаций по выплате аванса в объеме большем, чем предусмотрено контрактом, — сообщает Анатолий Костылевский. — Также документы рассматриваются. Мы через отдельное распоряжение готовы подрядным организациям эти выплаты производить.

Помимо стоимости материалов, вырос и объем сумм, запрашиваемых подрядными организациями в качестве аванса.

Тем не менее в 2022 году запланировано и увеличение финансирование ремонтных работ. Общая сумма составит около 19 млрд рублей, из которых по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» изначально были запланированы 8 млрд, к которым впоследствии из резервного фонда правительство Новосибирской области добавило еще 2 млрд. На эти средства планируется отремонтировать 55 км региональной дорожной сети и 4,5 км дорог Новосибирска. Всего финансирование программы составит 10 млрд рублей (+3,6 млрд к прошлому году).

— Губернатором области принято решение: проработать с Москвой (мы эту работу выполнили), из 2 млрд выделить 235 млн на Новосибирск, — напоминает глава Минтранса. — Мы в стадии подписания соглашения с Федеральными дорожным агентством. Потом будем подписывать соглашение уже с муниципальным образованием. Сейчас формируем перечень объектов на эти средства.

По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в планах на текущий год — ремонт 507 км дорог (+83 км к прошлому году). Предполагается к 2024 году довести соответствие около 50% дорог нормативному состоянию.

Ранее редакция сообщала, что предпосылки роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются.