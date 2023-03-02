Сибирские регионы просят разрешить экспорт продуктов леспрома на местных пунктах пропуска

— В конце прошлого года правительство РФ утвердило пункты пропуска для экспорта отдельных видов древесины автотранспортом. Традиционные пункты пропуска, расположенные на границе регионов Сибири и Казахстана, которыми пользовались наши переработчики и производители, в этот список не попали, — об этом на заседании круглого стола МАСС по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям в рамках Красноярского экономического форума сообщил заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

По его словам, единственный пункт пропуска, через который сибирские компании могут направлять продукцию лесопереработки на экспорт, находится в Курганской области.

— От Томска это порядка 1,5 тыс км. С учетом такого транспортного плеча лесоматериал экспортировать невозможно, так как он становится неконкурентоспособным. Это тормозит развитие отрасли и реализации планов, которые перед ней поставлены, —подчеркнул Потемкин.

Он сообщил, что регион уже выступил с обращением на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением внести в список пунктов пропуска, через которые возможен экспорт отдельных видов древесины автотранспортом, следующие пункты: Алтайский край — Веселоярск, Новосибирская область — Павловка, Омская область —Ольховка. Василий Потемкин предложил подготовить аналогичное обращение к правительству РФ от лица МАСС.

Модератор круглого стола, губернатор Алтайского края Виктор Томенко согласился, что этот вопрос очень важен для регионов Сибири, обладающих лесосырьевой базой, и стоит остро. По его словам, аналогичное обращение уже отправлено в правительство РФ от Алтайского края. Томенко поддержал предложение Томской области подготовить обращение от МАСС.

По данным Сибирского таможенного управления, в 2022 году на экспорт из регионов Сибири обработанной древесины вывезено в 13 раз больше, чем необработанной. При этом физический объем экспорта лесоматериалов из округа в 2022 году в целом сократился на 29%.

Ранее редакция сообщала, что в Сибири таможенники пресекли контрабанду леса на 1,3 млрд рублей.

Фото с сайта Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю