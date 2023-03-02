Совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах станет проще

Соответствующий законопроект утвердила Госдума в третьем, окончательном чтении.

Согласно документу, для упрощения оплаты товаров россиянами в привычных им иностранных интернет-магазинах их идентификация не будет проводится, если сумма покупок не превышает 15 тыс. рублей. Это касается и денежных средств в иностранной валюте, которые должны быть эквивалентны 15 тыс. рублей.

Отмечается, что, исключения будут являться случаи, когда работник банка заподозрит клиента в отмывании денег, а также, если получателем переводимых денежных средств будет физлицо или некоммерческая организация (кроме ЖСК, ТСЖ и других).

Банки будут все так же обязаны выявлять подозрительные операции, которые совершаются в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Это позволит контролировать совершаемые операции на надлежащем уровне, уточняется в пояснительной записке.

Идентификация также будет проведена независимо от суммы при оплате товаров, работ, услуг, включенных в определенный российским правительством список, в оплату которых платежный агент не вправе принимать средства физлиц.

Ранее редакция сообщала, что фонд капремонта будет осуществлять закупки без участия посредников.

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