Школьникам помогут выбрать профессию

С начала учебного года во всех российских школах будет внедряться единая система профориентации, передаёт пресс-служба Минпросвещения, со ссылкой на сообщение главы ведомства Сергея Кравцова.

По словам министра, в настоящее время, совместно с предприятиями, в школах уже открывают профильные предпрофессиональные классы, создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, инженерных и IT-классов.

Вместе с тем планируется появление программ профобучения, в соответствии с которыми школьники будут учиться в колледжах и на предприятиях.

Кроме того, Кравцов отметил, что один час в неделю будет отводится для профориентационных мероприятий, таким как тестирование и проектная деятельность. Также профориентации посвящён и отдельный раздел в воспитательной работе. Еще планируется проводить не менее двух родительских собраний в год на эту тему.

— Чем больше у человека навыков, тем больше шансов, что он самореализуется. Инфантилизм, который был в 1990-х и начале 2000-х годов — очень плохая тенденция. Человек должен знать, что он сам может многое, — сказала замглавы Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в беседе с «СенатИнформ».

Она напомнила, что в советское время в средней и старшей школе каждый ученик получал какую-то специальность, например, водитель автомобиля или трактора, секретарь-машинистка, лаборант. Эти навыки многим приносили пользу в течение жизни.

Ранее редакция сообщала, что в обновленной школе № 61 в Советском районе Новосибирска ребята смогут заняться робототехникой и программированием.