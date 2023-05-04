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Школьникам помогут выбрать профессию

  • 04/05/2023, 12:19
Автор:
единая система профориентации школьников
Единую систему профориентации власти планируют внедрять в учебный процесс, начиная с 6 класса, при этом состоять она будет из нескольких компонентов.

С начала учебного года во всех российских школах будет внедряться единая система профориентации, передаёт пресс-служба Минпросвещения, со ссылкой на сообщение главы ведомства Сергея Кравцова.

По словам министра, в настоящее время, совместно с предприятиями, в школах уже открывают профильные предпрофессиональные классы, создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, инженерных и IT-классов.

Вместе с тем планируется появление программ профобучения, в соответствии с которыми школьники будут учиться в колледжах и на предприятиях.

Кроме того, Кравцов отметил, что один час в неделю будет отводится для профориентационных мероприятий, таким как тестирование и проектная деятельность. Также профориентации посвящён и отдельный раздел в воспитательной работе. Еще планируется проводить не менее двух родительских собраний в год на эту тему.

— Чем больше у человека навыков, тем больше шансов, что он самореализуется. Инфантилизм, который был в 1990-х и начале 2000-х годов — очень плохая тенденция. Человек должен знать, что он сам может многое, — сказала замглавы Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в беседе с «СенатИнформ».

Она напомнила, что в советское время в средней и старшей школе каждый ученик получал какую-то специальность, например, водитель автомобиля или трактора, секретарь-машинистка, лаборант. Эти навыки многим приносили пользу в течение жизни.

Ранее редакция сообщала, что в обновленной школе № 61 в Советском районе Новосибирска ребята смогут заняться робототехникой и программированием.

Фото: freepik.com — pressfoto 

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Россия

Теги : школьники школа профориентация школьников образование единая система профориентации


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