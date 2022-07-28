Сибирские ученые работают над новым сортом голубики

Сибирские ученые получили межвидовые гибриды голубики топяной (Vaccinium uliginosum), используя для их создания сорта полувысокорослой голубики (Vaccinium corymbosum × Vaccinium angustifolium). Сотрудники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН собираются вывести высокорослые неподмерзающие кусты с крупными ягодами.

Голубика топяная — зимостойкий кустарник, который произрастает в Северном полушарии в зонах с умеренным холодным климатом, в том числе на территории Новосибирской области.

Исследователи хотят внедрить признак холодоустойчивости в межвидовые гибриды с привлечением популярных сортов голубики полувысокорослой и местного вида голубики топяной.

В последних экспериментах голубика топяная выступала материнским растением, а отцовским — полувысокорослая голубика. Ученые брали проростки гибридов и применяли методы in vitro для размножения образцов.

Сеянцы голубики, над которыми работают исследователи, были получены в 2017 году. Растениям уже около четырех-пяти лет. По прогнозам ученых, в течение следующего года растения дадут первые ягоды. Затем в работу вступят селекционеры, которые будут проводить отбор полученных образцов.