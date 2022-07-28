Новый генплан позволил застройщикам повысить этажность

В концепции нового элитного микрорайона Flora&Fauna этажность строящихся домов изменилась в сторону увеличения, что вызывает недовольство уже купивших квартиры местных жителей, которым был обещан микрорайон малоэтажной застройки. Об этом сайт НГС сообщает со ссылкой на жителей микрорайона и представителей компании застройщика — ООО «Сибирские жилые кварталы».

— Мы смотрим: новые дома уже не 8-, а 11-этажные, по квартирам вместо 500 — уже за 800, то есть удвоение количества людей, — цитирует издание местных жителей. — Получается, что количество людей, количество машин увеличивается, а территория — нет. А люди сюда ехали из городской черты в место, где можно гулять и не толкаться.

Компания-застройщик не скрывает увеличение этажности строящихся новых домов по сравнению с ранее запланированной.

— Высота домов подбирается так, чтобы квартал был как бы спрятан среди деревьев, — сообщается в группе застройщика в соцсети относительно одного из будущих домов. — Этот принцип касается и нового дома: несмотря на то, что он на 2-3 этажа выше, чем «береговые» дома, уклон рельефа позволяет расположить дом так, чтобы он не возвышался над верхушками сосен.

В компании уверяют, что с увеличением этажности количество квартир не вырастет. Однако вместе с тем уже пришлось скорректировать планы по строительству социальной инфраструктуры ввиду большего, чем предполагалось, количества семей-покупателей с детьми — вместо одного детсада строить несколько, один из которых предполагалось разместить на территории вблизи Заельцовского бора, впоследствии подпавшей под категорию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На этом же участке к строительству предполагалась и школа. Строительство объектов стало возможным только с последними корректировками генплана, принятыми июльской сессией горсовета Новосибирска. Данные корректировки предполагают выделение участка, о котором идет речь, в рекреационную зону, где допускается размещение ИЖС, садоводческих объединений, объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания, образования, культуры, спорта, оздоровительных учреждений, пляжей и иных объектов отдыха. В целом, как уже сообщалось, во многом именно перспективы Flora&Fauna стали одним из поводов для корректировок генплана в части сохранности территории Заельцовского бора.

Стоит напомнить, что еще до «генплановой» истории этажность строящихся жилых домов на территории Новосибирска уже становилась причиной конфликтов компаний-застройщиков с местными жителями. В частности, в 2020 году ООО СК «Скандиа Новосибирск» под давлением жителей таунхаусов поселка Кедровый вынуждено было снизить количество этажей в строящихся зданиях-доминантах. В 2021 году депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области, представляющих Калининский, Заельцовский и Железнодороный районы, насторожил проект компании «СДС-Финанс» по застройке территории, примыкающей к аэропорту «Северный». По итогам расширенного совещания градостроительной комиссии горсовета было принято решение рекомендовать мэрии не выдавать компании разрешения на строительство.

Ранее несколько депутатов горсовета и Заксобрания восстали против комплексной застройки городского аэропорта.