Новый генплан позволил застройщикам повысить этажность

В концепции нового элитного микрорайона Flora&Fauna этажность строящихся домов изменилась в сторону увеличения, что вызывает недовольство уже купивших квартиры местных жителей, которым был обещан микрорайон малоэтажной застройки. Об этом сайт НГС сообщает со ссылкой на жителей микрорайона и представителей компании застройщика — ООО «Сибирские жилые кварталы».
— Мы смотрим: новые дома уже не 8-, а 11-этажные, по квартирам вместо 500 — уже за 800, то есть удвоение количества людей, — цитирует издание местных жителей. — Получается, что количество людей, количество машин увеличивается, а территория — нет. А люди сюда ехали из городской черты в место, где можно гулять и не толкаться.
Компания-застройщик не скрывает увеличение этажности строящихся новых домов по сравнению с ранее запланированной.
— Высота домов подбирается так, чтобы квартал был как бы спрятан среди деревьев, — сообщается в группе застройщика в соцсети относительно одного из будущих домов. — Этот принцип касается и нового дома: несмотря на то, что он на 2-3 этажа выше, чем «береговые» дома, уклон рельефа позволяет расположить дом так, чтобы он не возвышался над верхушками сосен.
Стоит напомнить, что еще до «генплановой» истории этажность строящихся жилых домов на территории Новосибирска уже становилась причиной конфликтов компаний-застройщиков с местными жителями. В частности, в 2020 году ООО СК «Скандиа Новосибирск» под давлением жителей таунхаусов поселка Кедровый вынуждено было снизить количество этажей в строящихся зданиях-доминантах. В 2021 году депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области, представляющих Калининский, Заельцовский и Железнодороный районы, насторожил проект компании «СДС-Финанс» по застройке территории, примыкающей к аэропорту «Северный». По итогам расширенного совещания градостроительной комиссии горсовета было принято решение рекомендовать мэрии не выдавать компании разрешения на строительство.
Ранее несколько депутатов горсовета и Заксобрания восстали против комплексной застройки городского аэропорта.
Фото из группы «Флора и Фауна» «ВКонтакте»
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