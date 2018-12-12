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Сибирские ученые разработали новый материал для полного выделения водорода из любой смеси газов

С его помощью можно решить проблему, например, переработки попутных газов на отдаленных или морских месторождениях.
  • 12/12/2018, 17:34
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Нанокомпозит, созданный новосибирскими химиками (в исследовании принимали участие ученые из институтов Сибирского отделения РАН, Новосибирского государственного университета и Новосибирского государственного технического университета), может использоваться для выделения водорода в высокотемпературных каталитических реакторах: он устойчив к агрессивной среде, высоким температурам (до 1 000 oС) и дешевле создаваемых ранее материалов, содержащих палладий. Получение H2 — основа водородной энергетики; он используется, например, в топливных элементах для заправки автомобилей с соответствующим двигателем или любых механизмов с таким источником питания, сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам заведующего лабораторией катализаторов глубокого окисления Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, заведующего совместной лабораторией новых технологий синтеза функциональных наноструктурированных материалов Новосибирского государственного университета, Института катализа СО РАН и Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН доктора химических наук Владислава Садыкова, на подложку из никель-алюминиевого сплава нанесен тонкий слой протон-проводящей мембраны, покрытый катализатором. Последний обеспечивает быстрое протекание реакции, в результате чего из биотоплива образуется синтез-газ, в состав которого входит водород. Мембрана состоит из наночастиц сложных оксидов вольфрама, ниобия, редкоземельных элементов и металлов: никеля, меди или серебра. Ее преимущество по сравнению с применявшимися ранее соединениями, где использовался барий, в устойчивости к разложению при взаимодействии с водой и углекислым газом. Совмещение наночастиц оксида и металла позволяет использовать те свойства каждого из веществ, которые требуются для 100 % диффузии водорода.

По словам Владислава Садыкова, комплексов для выделения водорода, аналогичных разработанному новосибирскими учеными, пока нет. И при наличии финансирования для промышленного внедрения с помощью такого композита можно решить проблему, например, переработки попутных газов на отдаленных или морских месторождениях.

Фото: Надежда Дмитриева, издание «Наука в Сибири»

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