Сибирские ученые выполнили прогноз нефтеносности баженовского резервуара

Снижение добычи нефти в Западной Сибири требует вовлечения в поиски и разведку резервуаров с трудноизвлекаемыми запасами. Одним из перспективных, но недостаточно изученных объектов является нефтепроизводящая баженовская свита. Она содержит сложный по строению высокоуглеродистый карбонатно-глинисто-кремнистый коллектор (продуктивный горизонт Ю0), изучением которого занимаются в ИНГГ СО РАН, сообщили в пресс-службе института. Исследования ведут сотрудники большого мультидисциплинарного коллектива нефтяного и стратиграфического отделений института.

Отмечается, что в работе ученые использовали новые материалы о геологическом строении баженовской свиты, полученные на основе анализа результатов геохимических, литологических и петрофизических исследований керна, органического вещества и битумоидов, выполненных их коллегами по ИНГГ СО РАН.

— Это позволило специалистам провести детальный комплексный анализ геолого-геохимических и геофизических материалов, уточнить строение разрезов баженовской свиты и баженовского резервуара в юго-восточных районах Западной Сибири и обосновать перспективы выявления залежей нефти в горизонте Ю0. Согласно предложенной геологической модели строения баженовского резервуара в Нюрольской мегавпадине важную роль в формировании залежей нефти, помимо региональных, играют локальные факторы: высокое содержание глинистого материала в нижней части свиты и приуроченность ловушки к зоне трещиноватости пород баженовской свиты в своде локального поднятия, формирующейся вследствие напряжений в процессе формирования складки, — уточнили в ИНГГ СО РАН.

В результате работы ученые выделили на юго-востоке Западной Сибири перспективные зоны двух категорий.

К территории первой категории (наиболее перспективной) отнесена Центрально-Нюрольская зона, ко второй – Северо-Нюрольская, Восточно-Нюрольская, Южно-Нюрольская, Западно-Парабельская и Усть-Тымская зоны. Почти все они находятся в пределах Томской области – только Южно-Нюрольская зона немного выходит за её пределы в Новосибирскую область.

В пределах зоны первой категории баженовская свита охарактеризована современными детальными литологическими, геохимическими и петрофизическими исследованиями, также в ИНГГ СО РАН построена модель резервуара, составленная по геологическим материалам выявленной в её пределах залежи в горизонте Ю0. В пределах Центрально-Нюрольской зоны сейсморазведочными работами выявлен ряд локальных поднятий, которые при дополнительных исследованиях можно рекомендовать к поисковому бурению.

В зонах 2-ой категории требуется проведение современных детальных литологических, геохимических и петрофизических исследований для уточнения строения баженовской свиты.

В дальнейшем ученые ИНГГ СО РАН продолжат исследовать эти перспективные районы с целью выделения наиболее продуктивных интервалов разреза баженовской свиты.