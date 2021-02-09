Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Собственники эко-комплекса «Танай» кардинально пересмотрели свою политику и вектор развития. Сейчас они с энтузиазмом поддерживают спорт.

— Склоны эко-комплекса «Танай» идеально подходят для «Народного слалома» и могут принять сразу большое количество горнолыжников и сноубордистов. В Сибири практически больше нигде не проводятся соревнования, где могут принять участие не только профи, но и любители, — отмечает президент Новосибирской областной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Новосибирской области» Александр Тропников.

Народный слалом — самая демократичная система проведения массовых любительских горнолыжных соревнований, при которой шанс на победу получает каждый. На несложной трассе гиганта выступают все желающие: лыжники и сноубордисты, профессиональные спортсмены и любители. Результат каждого участника рассчитывается с учетом коэффициента, зависящего от пола, возраста, спортивного снаряда и степени спортивной подготовки. Таким образом, одновременно на пьедестале могут оказаться действующий спортсмен или инструктор 25 лет и женщина-любитель 40+.

— Испытать свое мастерство на профессиональной горнолыжной трассе собрались любители и спортсмены из разных городов Сибири, — рассказывает руководитель проекта «БАльшой снег» Анжела Жарко. — Эко-комплекс «Танай» очень удобно расположен одновременно для нескольких сибирских городов: Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка, Томска, но были участники и из Красноярска, и с Урала, и из других городов. Всего вышли на старт 50 человек.

Самая сильная конкуренция, по ее словам, — в группе лыжников-мужчин. Здесь, несмотря на выравнивающие коэффициенты, в призерах оказались спортсмены-ветераны.

⛷ горные лыжи, мужчины

1 место — Иванов Петр (Новосибирск)

2 место — Хадидулин Владислав(Новосибирск)

3 место — Астафуров Александр (Красноярск)

⛷ Горные лыжи, женщины

1 место — Антонова Юлия (Красноярск)

2 место — Красовская Надежда (Новосибирск)

3 место — Ульянова Наталья (Новокузнецк)

🏂Сноуборд, женщины

1 место — Светлолобова Мария

2 место — Спиридонова Ольга (Новосибирск)

3 место — Олькина Татьяна (Новосибирск)

🏂Сноуборд, мужчины

1 место — Ефремов Даниил (Новосибирск)

2 место — Блинов Станислав (Новосибирск)

— В эко-комплексе «Танай» 5 склонов, так что свое мастерство можно одновременно оттачивать спортсменам и любителям любого уровня. Для безопасности отдельный спуск выделяется для детей, поэтому никто не вмешивается в их тренировочный процесс. В целом, эта площадка отлично подходит для подготовки к соревнованиям более высокого уровня, — уверен Александр Тропников.

В этом году «Народный слалом» проводился одновременно с пятым этапом рейтинговых соревнований Мастерс Кубка России 2020-2021 по горнолыжному спорту и этапом Кубка Сибири. Соорганизаторами фестиваля выступили «Рус-Мастерс» (Москва) и «Федерация ветеранов горнолыжного спорта Сибири» (Кубок Сибири, Новосибирск).

— Это соревнования для любителей от 20 лет и старше. Цель проведения Мастерс Кубка — объединить любителей горнолыжных видов спорта из разных регионов. Чтобы они могли оценить свои возможности, соревноваться, общаться, — говорит руководитель соревнований «РУС-Мастерс» Павел Серебровский. — Проведение таких соревнований, расчеты рейтингов позволяют сравнивать между собой результаты даже тех людей, которые никогда не встречались друг с другом на трассе, дают возможность встроиться в процесс с друзьями из регионов.

Он отмечает, что Мастерс Кубка России в Кемеровской области еще не было — Танай первым из горнолыжных комплексов Кузбасса принимает эти соревнования.

— Здесь хорошие условия, отлично подготовлены трассы, жесткий снег — то, что нужно для проведения соревнований. Гостеприимный горнолыжный центр, отличная логистика из соседних регионов… Надеемся, что будем проводить здесь этап Мастерс Кубка ежегодно, — говорит Серебровский.

В «Народном слаломе» и пятом этапе Мастерс Кубка России приняли участие около сотни спортсменов и любителей из разных городов России: Хабаровска, Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Перми и др

— Единодушно (оргкомитетом «БАльшой снег», руководством федерации и дирекцией комплекса «Танай») было решено сделать проведение таких соревнований доброй традицией. И, может быть, уже этой весной вновь включить в программу «Народного слалома» детские старты и семейный зачет, — говорит Анжела Жарко.

«Народный слалом» — традиционная дисциплина для горнолыжного фестиваля «БАльшой снег», который проводится на горнолыжных курортах Сибири с 2004 года.