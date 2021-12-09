В России хотят ужесточить наказания за задержки рейсов

Генпрокуратура и Минтранс выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов, сообщают «Известия» со ссылкой на надзорное ведомство.

Отмечается, что ведомство установило нарушения прав пассажиров и проблемы нормативно-правового регулирования в этой области. Генпрокуратура планирует закрепить специальную ответственность авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах.

В письме Росавиации в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которому предшествовало обращение надзорного ведомства в министерство, говорится, что в воздушном законодательстве России отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг».

При этом эксперты предполагают, что введение крупных штрафов для авиакомпаний за задержки рейсов может привести к подорожанию авиабилетов и туров.