Сибирский банк предлагает одну из самых низких ставок по льготной ипотеке на новостройку

Низкая ставка будет действовать вплоть до погашения кредита.

Ипотека выдается на покупку квартиры в строящемся доме у юридического лица или на вторичном рынке у застройщика. Сумма кредита – от 500 тысяч до 3 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости выбранной квартиры. В счет него можно использовать средства материнского капитала. Ставка – от 5,6% годовых*.

Программа льготной ипотеки на новостройки набирает популярность: в 2020 году в ней приняли участие 345,6 тысяч россиян, а за первые шесть месяцев текущего года – уже 209 тысяч. Данные приводит аналитический центр «Дом.РФ» и Frank RG в отчете «Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года».

Получить льготную ипотеку можно до 1 июля 2022 года. Со всеми условиями кредитования можно ознакомиться по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Подать заявку на ипотеку.

* Ставка 5,6% годовых действует при следующих условиях: первоначальный взнос – от 50%; доход подтверждается выпиской из Пенсионного фонда; оформляется страхование недвижимости, жизни и трудоспособности, а также страхуется риск утраты права собственности на недвижимость; объект долевого строительства находится на проектном финансировании АО «Банк ДОМ.РФ».