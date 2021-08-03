Глава Баганского района покинул свой пост

По информации Infopro54, свой пост оставил глава администрации Баганского района Новосибирской области Виктор Бамбух. Эту информацию корреспонденту издания подтвердили и в самой районной администрации.

— Принял такое решение и написал заявление по собственному желанию, — сообщила управляющая делами администрации района Юлия Прахт.

По словам собеседника издания, в течение 30 дней со дня окончания полномочий главы Баганского района, администрации предстоит собрать сессию районного совета, на которой будет принято решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности. В настоящее время, по информации издания, обязанности главы исполняет его первый заместитель Александр Тарасов.

Стоит напомнить, что теперь уже экс-глава района Виктр Бамбух последние несколько лет неоднократно «кочевал» с районного на областной уровень сласти и обратно. В июне 2019 года Виктор Бамбух, будучи директором АО «Ивановское», получил мандат Заксобрания, отошедший ему «по наследству» после покинувшего региональный парламент директора клиники Мешалкина, лидера фракции единороссов Александра Караськова. Такими образом в предыдущем созыве Заксобрание получило второго баганца-единоросса, заступившего на досрочно освободившийся мандат. Ранее мандат получал гендиректор ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой, сменивший ушедшего в ГК «Ростех» Юрия Зозулю. Однако депутатсвовать Виктору Бамбуху выпало несколько месяцев: в ноябре того же года при содействии однопартийцев, Бамбух вновь вернулся на районный уровень, заступив на должность главы местной администрации. В результате его мандат был передан председателю совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрию Терешкову.

Виктор Бамбух родился в 1965 году в селе Ивановка Баганского района. Закончил Куйбышевский сельскохозяйственный техникум по специальности зоотехния (1985 год), Новосибирский государственный аграрный университет по специальности технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (2005 год), Сибирскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление (2005 год). 1985 — 1985 гг. — зоотехник — селекционер совхоза «Ивановский». 1985 — 1987 гг. — служба по призыву в Советской Армии. 1987 — 1990 гг. — зоотехник совхоза «Ивановский». 1990 – 2000 гг. — управляющий фермы № 1 совхоза «Ивановский». 2000 — 2000 гг. – преподаватель основ безопасности и жизнедеятельности Ивановской средней школы. 2000 — 2001 гг. — Глава муниципального образования – председатель сельского совета депутатов (второго созыва) администрация муниципального образования Ивановского сельсовета. 2001 — 2019 гг. — директор закрытого акционерного общества «Ивановское». С 2019 года занимал должность глава Баганского района Новосибирской области.