Приговор за крупный пожар на газовой АЗС Новосибирска обжаловали

Суд Новосибирской области отменил приговор суда Октябрьского района Новосибирска в отношении ООО «Сибгаз», вернув материалы дела в суд первой инстанции. Об этом сообщают в Октябрьском районном суде. По информации суда, ранее компания была признана виновной по статье 9.1 Кодекса об административных нарушениях РФ — нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Напомним, что дело в отношении ООО «Сибгаз» было возбуждено возле пожара на газозаправке, произошедшего в середине июня в районе первого Мочищенского шоссе на площади более тысячи квадратных метров. В результате пострадали более 30 человек, включая сотрудников ГУ МЧС, принимавших участие в тушении огня. Жители расположенных поблизости многоквартирных домов не пострадали, так как ветер дул в противоположную от них сторону. В ходе следственных мероприятий впоследствии был задержан директор газовой ГАЗС, не принявший, по версии следственных органов, должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа, а работа самой станции приостановлена на три месяца решением суда первой инстанции. Происшествие середины июня стало поводом для правительства Новосибирской области, областной прокуратуры и мэрии Новосибирска инициировать проверки всех газовых автозаправочных станций, расположенных на территории города. В частности, руководству мэрии было поручено тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.

Кроме того, как сообщалось ранее, жители района, имущество которых пострадало в результате происшествия обратились в суд с иском о компенсации ущерба на общую сумму в 9 млн. руб.