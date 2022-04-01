Сибирский банк снизил ставку по кредитам до 9,9% годовых

Сумма кредита – от 5 000 до 60 000 рублей, срок – от полугода до 2 лет на выбор. Комфортный срок кредитования поможет определить специалист банка с учетом оптимального для вас размера ежемесячного платежа.

Минимальная ставка 9,9% годовых действует при:

страховании жизни и здоровья;

оплате покупок по карте кредитными средствами в первые 25 дней после заключения договора.

Если у вас нет карты, банк оформит для вас мгновенную дебетовую карту. Ее выпуск и обслуживание бесплатны.

Для оформления кредита не требуется подтверждения дохода, что экономит ваше время и силы на сбор документов и получение денежных средств. Заявка рассматривается в течение 1 часа. Нужно только обратиться с паспортом и СНИЛС в любой офис Банка «Левобережный». Прямо сейчас оставить заявку можно на сайте банка или по телефону 8-800-3333-555.

Срок кредита – 6, 12, 18, 24 мес. Ставка (в процентах годовых) определяется для каждого заемщика индивидуально с учетом страхования его жизни и здоровья (далее – страхование) и соблюдения заемщиком условия безналичного расходования за первые 25 дней договора 80% и более суммы кредита в торгово-сервисных предприятиях (далее – условие): 9,9% – при страховании и выполнении условия, 29,9% – при отсутствии страхования, но выполнении условия, 34,5% – при отсутствии страхования и/или невыполнении условия. Подробнее на сайте.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.