Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физлиц из России

Власти Японии вводят санкции в отношении четырех организаций и трех физических лиц из России якобы в связи с нарушениями санкционного режима в отношении КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Согласно заявлению ведомства, под санкции попали граждане России Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил-М» и «Парсек». Наложенные ограничения включают в себя заморозку банковских счетов и активов данных лиц в Японии. Также санкции коснутся шести граждан КНДР, которые проживают в России и Китае.

Ранее сообщалось, что Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Согласно заявлению японских властей, под запрет в том числе попадает экспорт автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий. До этого Токио также ввел несколько пакетов санкций против Москвы.