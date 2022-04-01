С 11 апреля в Эстонии запретят работу «Яндекс.Такси»

Правительство Эстонии приняло решение о запрете деятельности Yandex N. V. на территории страны с 11 апреля, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Каю Каллас.

— Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии, — заявила Каллас. Она также подчеркнула, что Эстония выступила с предложением о введении санкций против компании на территории ЕС.

Уточняется, что эстонские интернет-провайдеры должны ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Кроме того, магазины приложений (Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку приложений Yandex из своего магазина приложений и перестать предлагать обновления приложений.

Деятельность «Яндекса» будет прекращена в Эстонии с 11 апреля.