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С 11 апреля в Эстонии запретят работу «Яндекс.Такси»

  • 01/04/2022, 10:12
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С 11 апреля в Эстонии запретят работу «Яндекс.Такси»
Эстония также выступила с предложением о введении санкций против компании на территории ЕС.

Правительство Эстонии приняло решение о запрете деятельности Yandex N. V. на территории страны с 11 апреля, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Каю Каллас.

— Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии, — заявила Каллас. Она также подчеркнула, что Эстония выступила с предложением о введении санкций против компании на территории ЕС.

Уточняется, что эстонские интернет-провайдеры должны ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Кроме того, магазины приложений (Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку приложений Yandex из своего магазина приложений и перестать предлагать обновления приложений.

Деятельность «Яндекса» будет прекращена в Эстонии с 11 апреля.

Фото: pexels.com — Denis Nazvantsev

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Яндекс.такси Эстония Украина санкции


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