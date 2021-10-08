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Новосибирским отелям напомнили о правилах проведения массовых мероприятий

  • 08/10/2021, 16:15
Автор:
Новости Новосибирска
Гостиничный бизнес проверят на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области проведено 77 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности.

— Проверены 42 объекта торговли и общественного питания в 5 торговых центрах. Выявлено 2 нарушения, возбуждено 2 административных производства. Кроме того, проверены 35 отдельно стоящих объекта торговли и общественного питания, выявлено 1 нарушение, возбуждено административное производство, — говорится в сообщении.

В региональном правительстве уточнили, что министерством транспорта и дорожного хозяйства проведено 10 рейдовых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, составлено 4 административных материала на юридических лиц, 42 – в отношении физических лиц. МинЖКХ и энергетики области проверено 72 объекта торговли, возбуждено 2 административных производства. Сотрудниками МАСС проведена санитарная обработка 94 подъездов многоквартирных домов. Минстрой региона провел 6 рейдовых мероприятий. Министерством экономического развития проверены 8 объектов – гостиницы, хостелы, проведены разъяснительные беседы с организаторами массовых мероприятий в гостиницах. Министерством культуры проведены 5 рейдовых мероприятий.

Напомним, Правительством Новосибирской области одобрено продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 30 ноября.

Ранее правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта 2020 года губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Фото: pexels.com автор: cottonbro

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : соблюдение санитарно-эпидемиологических требований проверка Отели


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