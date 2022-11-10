Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает на премьеру спектакля «Очевидцы»

Данная постановка осуществлена благодаря предоставленному ООГО «Российский фонд культуры» гранту в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Режиссер-постановщик – Дарья Догадова.

Художник-постановщик – Анастасия Макарова.

В ролях – артисты театра «13 трамвай».

В ролях: Илья Боров, Сергей Шелковников, Владислав Аксенов, Юрий Авраменко, Яна Горр, Вероника Гальченко, Варвара Сидорова, Тимофей Ситников, Нина Плотникова и Полина Грушенцева.

О спектакле

Борис Гейер отмечен своими современниками, как человек, обладающий тонким чувством юмора и неподдельной любовью к театру. Сочетание легкости и развлекательности, с одной стороны, и высокого уровня драматургии, продуманности персонажей, жесткости формы, с другой, — сделали пьесу «Воспоминание» драматургической основой нашего спектакля.

Пьеса написана в форме, характерной больше для музыкального искусства – тема с вариациями: зритель видит сначала само бытовое событие, а затем шесть его вариантов, рассказанных каждым участником происходящего. Обычное “сватовство”, «увиденное» глазами каждого героя, кардинально меняется вместе с меняющимися точками зрения. Всё относительно — эта мысль актуальна во все времена и для каждого возраста, и так недосягаема в своей простоте!

(Смех, так прочно вплетенный в нашу жизнь, является универсальным языком, который понятен в любом возрасте).

Желание вовлечь в постановку как можно больше зрителей продиктовало решение организовать видеотрансляцию показа первого премьерного спектакля (11 ноября в 19.00).

Возраст: 16+