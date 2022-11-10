Путин утвердил основы госполитики по укреплению традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, передает «Ъ».

В документе поясняется, что относится к традиционным ценностям, и что конкретно является для них угрозой.

Согласно документу, традиционные ценности — это нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению и лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности.

При этом основная цель госполитики — защитить страну от социокультурных угроз, отмечается в документе.

К традиционным ценностям отнесли:

жизнь, достоинство, права и свободы человека;

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд;

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость;

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;

историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, особая роль в их укреплении принадлежит православию, отмечается в указе.

Угрозой для традиционных ценностей определены:

экстремистские и террористические организации;

отдельные СМИ и массовые коммуникации;

действия США и других недружественных стран;

иностранные НКО и некоторые организации и лица в России.

Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России, которое ведет к «насаждению чуждой и разрушительной системы идей и ценностей», оказывают:

культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности;

отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру;

разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Содержание данного документа может быть скорректировано, но не реже одного раза в шесть лет, указ вступает в силу со дня его подписания.

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