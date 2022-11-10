Путин утвердил основы госполитики по укреплению традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, передает «Ъ».
В документе поясняется, что относится к традиционным ценностям, и что конкретно является для них угрозой.
Согласно документу, традиционные ценности — это нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению и лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности.
При этом основная цель госполитики — защитить страну от социокультурных угроз, отмечается в документе.
К традиционным ценностям отнесли:
Угрозой для традиционных ценностей определены:
Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России, которое ведет к «насаждению чуждой и разрушительной системы идей и ценностей», оказывают:
Содержание данного документа может быть скорректировано, но не реже одного раза в шесть лет, указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее редакция сообщала, что президент РФ Владимир Путин созвал совещание о выплатах семьям с детьми.
Фото: pixabay.com — Motorolla
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