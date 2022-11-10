Уборка снега в Новосибирске: ощутит ли город приток новой техники для уборки снега?

Первая новость — хорошая

В мэрии Новосибирска в настоящее время готовится муниципальная программа, в рамках которой город планирует приобретать 25-30 единиц новой снегоуборочной техники на протяжении ближайших 3 лет. Об этом в ходе расширенного заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству доложил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков. Что касается предстоящего зимнего сезона, то, по информации начальника департамента, уже пришлось направить на эти цели дополнительные ассигнования из городского бюджета.

— В этом году, грубо говоря, 250 с хвостиком млн рублей будут потрачены на приобретение спецтехники, — сообщает Веселков. — В июне и октябре дополнительно департаменту транспорта добавлены 869 млн рублей. Содержание дорог в текущем году запланировано в сумме 2 млрд, кассовый расход по данным от 8 ноября — 1,3 млрд (67,4%). На ГСМ предусмотрены 208 млн, исполнение — 105,9 млн (50,2%). Материальные запасы предусмотрены в сумме 321 млн рублей, исполнение — 148,4 млн. Для приобретения запчастей, материалов, ремонта спецтехники были увеличены ассигнования на 46 млн рублей. На погрузку и вывоз снега с улично-дорожной сети городу были увеличены ассигнования на 35 млн рублей.

Вторая новость — плохая

В то же время в ходе обсуждения встал вопрос: насколько не только текущие, но даже будущие трехлетние объемы закупок смогут полностью покрыть потребности города в новой снегоуборочной технике. В настоящее время, по информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, из 452 единиц техники готовы к работе около 80% (359 единиц), остальная техника находится на переоборудовании или в ремонте. Численность водительского состава в учреждениях, подчиненных департаменту транспорта, составляет по штату 547 человек, в наличие — 321 человек. Механизаторов по штату — 249, в наличие — 122 (50%). Дорожных рабочих по штату — 232, в наличие — 152.

— Хочу обратиться к Олегу Петровичу (Клемешов, вице-мэр. — Ред.) и финансистам, у которых сегодня праздник, — заявил депутат Евгений Крайнов. — Вы посчитали, что 25-30 единиц техники будут приходить. А теперь простая математика: сколько техники в каждом ДЭУ не хватает? Больше 50%. А та техника, у которой 70% износа, к этому времени выдохнется, это будет металлолом. Мы не разрубим этот гордиев узел, если не будем вкладывать больше денег. Вот я смотрю, главам районов такая головная боль пришла: не убрали снег — глава района виноват. Хочется попросить, чтобы им денег выделяли, потому что они приняли ДЭУ в очень плохом состоянии. Сколько техники в районе? Более 50 единиц. Из них выехали 32, а обратно вернутся 10 — запчастей нет, денег нет. И каждый год будет только хуже.

При этом, как прозвучало в ходе заседания, имеющаяся спецтехника большей частью изношена, износ в среднем составляет около 80%. Планы по передаче полномочий по уборке городских дорог на аутсорсинг пришлось отодвинуть на следующий год — пока мэрия к этому не готова исходя из финансовых показателей.

Более эмоционально высказался вице-спикер горсовета Евгений Лебедев

— Почему за последние годы парк не обновлялся? — начал свое выступление Лебедев. — Возьмите любое ДЭУ в любом районе — техника изношена на 80%. Не знаю, что должно произойти, чтобы срочно исправить эту ситуацию. Сейчас уже ноябрь, сколько есть техники, столько и выйдет, больше не купим. У нас должна быть четкая стратегия: больше — можно, меньше — нельзя. Я о деньгах. Если мы принимаем какое-то решение, то эта статья не трогается. Александр Владимирович (Веселков. — Ред.), у нас будет тяжелый период, будем выжимать от вас все, что только можно, будем в карман лезть уверенно и жестко. Той техники, что уже на грани списания, о которой Крайнов говорит, в следующем году уже не будет.

Свой вариант изыскания средств предложил депутат Антон Картавин.

— Мы озаботились поднятием штрафов для незаконно припаркованных автомобилей, — напомнил Картавин. — Но мы понимаем, что уровень собираемости штрафов примерно нулевой. Но это огромные деньги, которые люди должны платить в бюджет города. Второй момент: люди готовы правильно припарковаться, но наши системы платной парковки не готовы к этому.

Чужой карман

В качестве варианта депутаты горсовета совместно с чиновниками мэрии, помимо собственного «кармана» как источника для приобретения новой техники, собираются подготовить очередное обращение и к региональной власти.

— Я посмотрел цифры бюджета, выделяемого на технику, они катастрофически маленькие, — говорит председатель комиссии Игорь Кудин. — Мы уже эту тему обсуждали. У нас есть наработки по тротуарам, домовым территориям, отсыпке частного сектора — трехлетние программы. Мы просим, чтобы строка по ним встала в областном бюджете и в городском. Но подобное должно быть и в части коммунальной техники. Как с областью будем решать — это уже наши внутренние дела.

Пока, как сообщает начальник транспортного департамента Константин Васильев, попытка проработать с областью вопрос содействия в приобретении техники в лизинг результата не принесла.

Не только про технику

При этом, помимо техники, предстоит решить вопрос с привлечением кадров (водителей и механизаторов), как минимум, предоставления служебного жилья для работников, привлекаемых в город из сельских районов области в зимний период. В настоящее время таковых оформляется на работу в Новосибирск более 20 человек. Ранее аналогичная программа в городе реализовывалась.

В Новосибирске не хватает рабочих для уборки снега Где-то в 2011-2012 году мы столкнулись с подобной проблемой — некомплектом по рабочим и изношенной техникой, — рассказывает Игорь Кудин. — Тогда появилась целая программа, прежде всего по заработной плате, чтобы у селян была мотивация ехать в город зарабатывать, а также по общежитиям и коммунальной технике. Тогда, помню, мы за пару лет стабилизировали ситуацию по уборке города. Потому та трехлетняя программа, о которой мы сейчас говорим, должна включать не только оборудование и технику.

По информации мэрии Новосибирска, городской парк спецтехники для содержания улично-дорожной сети в зимний период насчитывает 452 единицы. Готовность техники — около 80% (359 единиц). В текущем году за счет средств городского бюджета приобретена 21 единица новой техники на сумму 151 млн рублей. Работы по уборке улиц будут осуществлять 6 городских ДЭУ и МКУ в администрациях районов. Режим работы дорожных учреждений — круглосуточный, без выходных и праздничных дней.

Ранее редакция сообщала о трендах, сложившихся на рынке спецтехники.