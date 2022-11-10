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Уборка снега в Новосибирске: ощутит ли город приток новой техники для уборки снега?

  • 10/11/2022, 11:12
Автор:
уборка снега
Или снова придется «залезать в областной карман»?

Первая новость хорошая

В мэрии Новосибирска в настоящее время готовится муниципальная программа, в рамках которой город планирует приобретать 25-30 единиц новой снегоуборочной техники на протяжении ближайших 3 лет. Об этом в ходе расширенного заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству доложил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков. Что касается предстоящего зимнего сезона, то, по информации начальника департамента, уже пришлось направить на эти цели дополнительные ассигнования из городского бюджета.

В этом году, грубо говоря, 250 с хвостиком млн рублей будут потрачены на приобретение спецтехники, сообщает Веселков. В июне и октябре дополнительно департаменту транспорта добавлены 869 млн рублей. Содержание дорог в текущем году запланировано в сумме 2 млрд, кассовый расход по данным от 8 ноября 1,3 млрд (67,4%). На ГСМ предусмотрены 208 млн, исполнение 105,9 млн (50,2%). Материальные запасы предусмотрены в сумме 321 млн рублей, исполнение 148,4 млн. Для приобретения запчастей, материалов, ремонта спецтехники были увеличены ассигнования на 46 млн рублей. На погрузку и вывоз снега с улично-дорожной сети городу были увеличены ассигнования на 35 млн рублей.

Вторая новость плохая

В то же время в ходе обсуждения встал вопрос: насколько не только текущие, но даже будущие трехлетние объемы закупок смогут полностью покрыть потребности города в новой снегоуборочной технике. В настоящее время, по информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, из 452 единиц техники готовы к работе около 80% (359 единиц), остальная техника находится на переоборудовании или в ремонте. Численность водительского состава в учреждениях, подчиненных департаменту транспорта, составляет по штату 547 человек, в наличие 321 человек. Механизаторов по штату — 249, в наличие 122 (50%). Дорожных рабочих по штату — 232, в наличие 152.

Новости Новосибирска

Мэрия согласилась отдать уборку городских дорог частникам

При этом, как прозвучало в ходе заседания, имеющаяся спецтехника большей частью изношена, износ в среднем составляет около 80%. Планы по передаче полномочий по уборке городских дорог на аутсорсинг пришлось отодвинуть на следующий год пока мэрия к этому не готова исходя из финансовых показателей.

Хочу обратиться к Олегу Петровичу (Клемешов, вице-мэр. Ред.) и финансистам, у которых сегодня праздник, заявил депутат Евгений Крайнов. Вы посчитали, что 25-30 единиц техники будут приходить. А теперь простая математика: сколько техники в каждом ДЭУ не хватает? Больше 50%. А та техника, у которой 70% износа, к этому времени выдохнется, это будет металлолом. Мы не разрубим этот гордиев узел, если не будем вкладывать больше денег. Вот я смотрю, главам районов такая головная боль пришла: не убрали снег глава района виноват. Хочется попросить, чтобы им денег выделяли, потому что они приняли ДЭУ в очень плохом состоянии. Сколько техники в районе? Более 50 единиц. Из них выехали 32, а обратно вернутся 10 запчастей нет, денег нет. И каждый год будет только хуже.

Более эмоционально высказался вице-спикер горсовета Евгений Лебедев

Почему за последние годы парк не обновлялся? начал свое выступление Лебедев. Возьмите любое ДЭУ в любом районе техника изношена на 80%. Не знаю, что должно произойти, чтобы срочно исправить эту ситуацию. Сейчас уже ноябрь, сколько есть техники, столько и выйдет, больше не купим. У нас должна быть четкая стратегия: больше можно, меньше нельзя. Я о деньгах. Если мы принимаем какое-то решение, то эта статья не трогается. Александр Владимирович (Веселков. Ред.), у нас будет тяжелый период, будем выжимать от вас все, что только можно, будем в карман лезть уверенно и жестко. Той техники, что уже на грани списания, о которой Крайнов говорит, в следующем году уже не будет.

Свой вариант изыскания средств предложил депутат Антон Картавин.

Мы озаботились поднятием штрафов для незаконно припаркованных автомобилей, напомнил Картавин. Но мы понимаем, что уровень собираемости штрафов примерно нулевой. Но это огромные деньги, которые люди должны платить в бюджет города. Второй момент: люди готовы правильно припарковаться, но наши системы платной парковки не готовы к этому.

Чужой карман

В качестве варианта депутаты горсовета совместно с чиновниками мэрии, помимо собственного «кармана» как источника для приобретения новой техники, собираются подготовить очередное обращение и к региональной власти.

Я посмотрел цифры бюджета, выделяемого на технику, они катастрофически маленькие, говорит председатель комиссии Игорь Кудин. Мы уже эту тему обсуждали. У нас есть наработки по тротуарам, домовым территориям, отсыпке частного сектора трехлетние программы. Мы просим, чтобы строка по ним встала в областном бюджете и в городском. Но подобное должно быть и в части коммунальной техники. Как с областью будем решать это уже наши внутренние дела.

Пока, как сообщает начальник транспортного департамента Константин Васильев, попытка проработать с областью вопрос содействия в приобретении техники в лизинг результата не принесла.

Не только про технику

При этом, помимо техники, предстоит решить вопрос с привлечением кадров (водителей и механизаторов), как минимум, предоставления служебного жилья для работников, привлекаемых в город из сельских районов области в зимний период. В настоящее время таковых оформляется на работу в Новосибирск более 20 человек. Ранее аналогичная программа в городе реализовывалась.

Новости Новосибирска

В Новосибирске не хватает рабочих для уборки снега

Где-то в 2011-2012 году мы столкнулись с подобной проблемой — некомплектом по рабочим и изношенной техникой, рассказывает Игорь Кудин. Тогда появилась целая программа, прежде всего по заработной плате, чтобы у селян была мотивация ехать в город зарабатывать, а также по общежитиям и коммунальной технике. Тогда, помню, мы за пару лет стабилизировали ситуацию по уборке города. Потому та трехлетняя программа, о которой мы сейчас говорим, должна включать не только оборудование и технику.

По информации мэрии Новосибирска, городской парк спецтехники для содержания улично-дорожной сети в зимний период насчитывает 452 единицы. Готовность техники около 80% (359 единиц). В текущем году за счет средств городского бюджета приобретена 21 единица новой техники на сумму 151 млн рублей. Работы по уборке улиц будут осуществлять 6 городских ДЭУ и МКУ в администрациях районов. Режим работы дорожных учреждений — круглосуточный, без выходных и праздничных дней.

 

Ранее редакция сообщала о трендах, сложившихся на рынке спецтехники.

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега снегоуборочная техника покупка спецтехники вывоз снега


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