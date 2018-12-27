Сибирский канон уюта и качества

Концепция строительной компании «Новосибирский квартал» вшита в само ее имя — добавлять на карту города целые районы. Каково это — работать в градостроительном масштабе? — об этом в беседе с Юлией Завьяловой, заместителем генерального директора компании.

— Подразумевает ли работа в сибирских городах — Барнауле и Новосибирске — технологическую самобытность строительства? Каков он — городской дом по-сибирски?

— Да, региональная специфика учитывается обязательно. Те виды строительства, что привычны в европейской зоне или даже в центральной части России, зачастую не подходят для СФО. Есть объективные показатели, строго учитываемые нашей компанией. Под них модифицирована технология закладки фундамента, технология возведения коробки здания. Особенности грунтов, большая климатическая дельта — это ведь не просто региональный колорит. Сибирский дом — это здание с повышенным каноном надежности. Толщина стен, уровень утепления, коммуникации — все эти аспекты продуманы с учетом именно сибирской специфики. Даже уже давно сданные дома — это предмет нашего мониторинга: мы наблюдаем за их эксплуатацией, учитываем все нюансы, проявившиеся в этом функциональном контексте. Все «шероховатости», что выявлялись при мониторинге, кропотливо осмыслялись. И теперь мы смело можем сказать, что наш технологический архетип — он истинно сибирский, учитывающий и объективную специфику, и человеческие потребности. Для своих объектов мы используем две базовые технологии: панельное строительство в его модернизированном воплощении и классическое кирпичное строительство — трехслойную кладку с утеплителем. Тщательное исполнение кладки, высококлассный калиброванный кирпич — все это на выходе дает здания с отличным функционалом и эстетикой, теплые зимой и не душные летом, уютные и при этом самодостаточно красивые. Ибо хорошо исполненная лицевая кладка элегантна сама по себе — она не нуждается ни в какой добавочной косметике вроде штукатурки или навесного фасада. Панельная серия тоже качественно переосмыслена относительно советской практики. Это новое поколение панелей — с утеплителем, с улучшенной комбинаторикой, позволяющей объединять разные блок-секции, варьировать планировки, улучшать эргономику пространства. Например, в наших панельных домах значительно увеличена площадь кухни. Она не узкий прямоугольник (контур, типичный для кухонь старых панельных серий), а прямоугольник широкий, приближенный к квадрату. Такая геометрия позволяет более удобно и вариативно расположить кухонную мебель, тогда как стереотипные кухни-пеналы позволяли очень ограниченный выбор расстановок и довольно однообразный предметный ряд мебели соответственно. Увеличены и объемы других помещений — самих комнат, межкомнатных пространств. Так как мы убеждены, что даже жилище эконом-класса может выглядеть респектабельно во всех проявлениях — и внешне, и в функциональном плане.

— У ваших панельных зданий более теплая, «летняя» расцветка. Это просто любимая эстетика или желание выделиться в новосибирском ландшафте?

— Да, у нас несколько иная колористика панелей — в отделке их лицевой поверхности мы предпочитаем использовать более теплые, «летние» тона. В Новосибирске в цветовом решении панельных домов исторически преобладает холодная, «зимняя» гамма — в этом смысле город наследовал московскую традицию: там первые девяти- и шестнадцатиэтажки ранних 1970-х были выдержаны в бело-голубой гамме. Новосибирск эту палитру просто перенял вместе с инженерными решениями, но в контексте нашей долгой зимы бело-голубой колорит смотрится иначе, чем в той же Москве. Потому мы, прорабатывая собственную серию, сразу решили: она должна быть иной. Городам, где снежный период от четырех до пяти месяцев, нужны визуально теплые, солнечные здания. Плюс сработали наши корни — компания ведь родом из Барнаула, а там совершенно другая колористика города. Близкое соседство наших городов бесспорно, но по своему цветовому образу Барнаул гораздо более южный. Там больше цветовых вариаций в застройке. И вот эту самую жизнерадостность мы и решили привнести в новосибирский ландшафт цветовым решением нашей панельной серии. Радует, что она прижилась в Новосибирске, что хорошо оценена рынком, что замечена ее самобытность. При этом серия, конечно, развивается, претерпевает обновления. Сейчас мы модернизируем оборудование, на котором производятся эти панели. Их обновленный вариант будет еще лучше по теплосберегающим качествам, по обработке лицевой и внутренней поверхности панелей.

— Застройка от «Новосибирского квартала» примечательна тем, что на этих пространствах нет характерного ощущения спального района. Взамен него — чувство уютной ухоженности. Как и кем сохраняется эта атмосфера?

— Для наших домов мы сами находим управляющие компании, которые будут поддерживать облик жилого комплекса. Из разных вариантов выбираем такую компанию, которая устраивает всех и готова нести ответственность. После сдачи дома наша работа не заканчивается — мы продолжаем помогать УК, а она нам. Конечно, жители могут и сами выбрать способ управления и управляющую компанию, но чаще всего жильцов устраивают наши варианты. Согласитесь, что приятнее жить в тех ЖК, где территории всегда вычищены, дороги свободны, а снег зимой вывозится регулярно? Кроме того, в наших кварталах — во «Фламинго» и в Краснообске нам сразу удалось создать ауру добрососедских отношений и бережного отношения к общему имуществу. Видя старания застройщика и УК, люди начинают заботиться об уюте и сами.

— Малоэтажные проекты ( вроде «Фламинго»: застройщик ООО «Жилищная инициатива» — официальный представитель ООО «Новосибирский квартал) и проекты среднетипичной для Новосибирска этажности — каково у вас сейчас распределение приоритетов между этими группами?

— Если брать за основу критерий популярности, социальных симпатий, то тут бесспорный лидер — мало- и среднеэтажная застройка. И наши технологические приоритеты вполне точно отражают предпочтения публики — мы много и быстро строим именно в этом формате. Продолжается застройка микрорайона «Фламинго», в наших планах — взяться за третье кольцо Краснообска. Во «Фламинго» архетипом застройки являются дома в пять этажей. Это планировочные пропорции европейского города. Высотная застройка — не тотальная мода. Востребована, во-первых, компактность и соразмерность человеку, во-вторых — пластическое разнообразие города. Корона высоток — это центральные районы, а срединный пояс и окраины — дома «5+» в разных вариациях. Концепция экоурбанизма сейчас вообще очень востребована. Причем она требует минимум векторных затрат на популяризацию — люди искренне влюбляются в эту идею без всяких наводок и подсказок. Просто в силу ее естественного обаяния. Сделать жизнь в городе похожей на загородную, а загородное жилье похожим на городское — такова базовая идея экоурбанизма. Поэтому так активно развивается сегодня строительство в Краснообске. Эта территория привлекательна для людей — многим хочется жить в пригороде, подальше от загазованного мегаполиса, поближе к природе. При строительстве квартала «Краснообский» «Новосибирский квартал» старался по максимуму сохранять природные насаждения, чтобы они обеспечивали изоляцию новых многоэтажек от шума и пыли и придавали красоту новым дворам. Здесь смогут отдыхать пожилые люди, прогуливаться мамы с малышами, назначать свидания влюбленные.

Краснообск изначально проектировался с мощным идейным опережением — по канонам экоурбанизма, когда еще сам этот термин был в новинку. Здесь есть все, что свойственно мегаполису, и при этом сохранен размеренный ритм загородной жизни. Магазины, кафе, спортивные сооружения, школы и детские сады, дома детского творчества — все под рукой и практически в шаговой доступности. Именно поэтому эта часть Новосибирского района так привлекает людей — и тех, кто приезжает к нам из других регионов, и участников внутренней миграции — новосибирцев и жителей агломерации. Пропорции этих групп равны: половина наших покупателей — приезжие из других городов, вторая половина — жители города и области. Краснообск имеет множество преимуществ, в том числе и то, что мы строим качественное жилье с качественной придомовой территорией и коммуникациями.

— Какой воплощенный или реализуемый проект сейчас числится объектом-визиткой?

— Все наши объекты для нас важны и значимы. Но если говорить о новейшем, то это, бесспорно, дом на Дачной. Проект в новом для компании сегменте «комфорт-класс». Это дом для нас — олицетворение десятилетнего юбилея, знак перехода на новый уровень — во всех смыслах. Дом, расположенный неподалеку от метро «Заельцовская» и выполненный в классическом стиле, будет кардинально отличаться от предыдущих проектов «Новосибирского квартала». Эта новостройка подойдет тем, кто ведет активную жизнь, ведь развитая инфраструктура обеспечивает жильцам доступ к кинотеатрам, кафе, театрам, музеям. А просторные светлые и солнечные квартиры создадут ощущение загородного простора в центре мегаполиса — нашу фирменную, можно сказать, атмосферу. Строиться дом будет по технологии монолитного каркаса с кирпичным заполнением. Эта технология хороша как раз для высотных зданий, ибо сочетает быстроту работ и надежность результата. По архитектуре и дизайнерской детализации это как раз типичный сити-формат, комфорт-класс — элегантная высотка, органичная для центра мегаполиса. И мы все делаем именно по канону комфорт-класса.

С каким чувством Вы провожаете 2018-й? Что бы Вы пожелали нашим читателям на пороге Нового года?

— Сначала об итогах. Этот год компания заканчивает на хорошей ноте. «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» стали номинантами ежегодной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2018. «Жилищная инициатива» получила диплом финалиста в номинации «Девелопер года», а жилые комплексы «Фламинго» и «Краснообский» — значки официальных номинантов Федеральной Премии. Престижная строительная премия Urban Awards существует с 2009 года. По замыслу организаторов, она создана, чтобы определять достижения городской недвижимости на территории России. Каждый год заявки на Urban Awards подают компании со всей страны, тем самым продвигая современные стандарты в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимости. А за счет этих стандартов в итоге повышается качество инфраструктуры и городской среды в целом. Таким образом желание получить престижную премию делает наши города уютнее и привлекательнее для жизни. Мы планируем участвовать в Urban Awards в будущем и уверены, что 2018 год — только начало. Впереди нас ждут новые победы. Это что касается регалий, трофеев — итогов в предметном воплощении. Но столь же драгоценны для нас и итоги эмоциональные — чувства, с которыми мы провожаем 2018-й. Я рада, что наша компания стала своей для новосибирцев, что им пришелся по сердцу наш творческий почерк, наш стиль. Надеюсь, что все вы — и наши жильцы, и читатели интернет-портала, и вообще все новосибирцы провожают уходящий год с ощущением удавшихся замыслов, воплощенных планов, сбывшихся мечтаний. А если что-то еще не сбылось, то ведь впереди еще несколько декабрьских дней — недели новогоднего кануна, дивное время, наполненное чудесами, шансами, улыбками судьбы. Пусть все у вас получится! Я верю, что получится!

Фотографии и видео предоставлены ООО «Новосибирский квартал»

Проектные декларации на сайте http://www.nsk-kvartal.ru

Застройщик ООО «Жилищная инициатива», официальный представитель ООО «Новосибирский квартал»

Проектная декларация на сайте barnaul-gi.ru

Автор: Игорь Смольников