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Глава Кировского района Новосибирска уходит в областное правительство

Мэр Анатолий Локоть подписал заявление Андрею Гончарову с 8 января. Новую должность не озвучил.
  • 27/12/2018, 20:11
Автор: Ольга Еренкова
Goncharov
В ноябре губернатор обратился к мэру Новосибирска с предложением о приглашении Гончарова в правительство области.

— Решение давнее. Месяц назад ко мне обратился губернатор, с предложением и с просьбой, что у него есть намерение сформулировать предложение Андрею Александровичу войти в правительство, а ко мне просьба, чтобы я этому не препятствовал. Мы поговорили и что называется, ударили по рукам. Я просто попросил, чтобы это произошло после праздников, чтобы мы пережили праздники. Заявление Гончарову я подписал с 8 января. Решение состоялось, — объяснил Анатолий Локоть уход чиновника на пресс-конференции.

О должности, которую Травников решил предложить Гончарову, мэр не сообщил. Он также уточнил, что уход Гончарова с должности главы Кировского района никак не связана со сложностями в системе ЖКХ района. Напомним, часть домов Кировки на некоторое время практически  лишились отопления. Напротив, по словам Локтя, глава района «дневал и ночевал на этих объектах», пытаясь решить проблему.

Андрей Гончаров родился 12 октября 1971 года. Он окончил Новосибирский государственный педагогический университет (специальность «история и педагогика») и Новосибирский гуманитарный институт (специальность «юриспруденция»). С 2001 года работал помощником депутата заксобрания Вениамина Пака, в 2002-м возглавил фонд «Общее дело». В 2005 году избирался депутатом горсовета. В апреле 2009-го стал первым заместителем главы администрации Кировского района. На этой должности занимался вопросами ЖКХ, энергетики, архитектуры и строительства, транспорта и благоустройства. На должность главы Кировского района назначен распоряжением и.о. мэра Новосибирска Владимира Знаткова 13 января 2014 года.

Фото: с официального сайта мэрии Новосибирска

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