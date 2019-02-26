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«Синдром эмоционального выгорания: о чем не знает Google»

Мероприятие состоится 20 марта.
  • 26/02/2019, 12:20
«Синдром эмоционального выгорания

Клуб Директоров – дискуссионная площадка, деловое сообщество для руководителей и собственников, представляет заседание ПЛАТФОРМА «ПРО Личность». Тема заседания «Синдром эмоционального выгорания: о чем не знает Google»

Мероприятие состоится 20 марта в ресторане «Жить хорошо» по адресу г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 21.

Высокий уровень ответственности, постоянные коммуникации с людьми, принятие непростых управленческий решений – обязательные составляющие жизни руководителя.

С одной стороны, всё это дает возможность строить бизнес, управлять процессами и людьми, зарабатывать деньги; а с другой стороны, может приводить к переутомлению, бессоннице, негативизму или безразличию. Что является признаками синдрома эмоционального выгорания.

Часто руководители, привыкнув к этому состоянию, продолжают «сгорать на работе». Не осознавая, что этим они медленно, но верно, вместе с собой «сжигают» и свой бизнес.

Давайте узнаем у экспертов, которые работают с этой темой, ответы на следующие вопросы:

Как управлять, если ты «горишь»?

Какие выгоды есть от синдрома эмоционального выгорания?

О чем говорит тревога в 5 утра?

В чем опасность синдрома эмоционального выгорания для себя и окружающих?

Синдром эмоционального выгорания: точка невозврата или новый поворот?

 Эксперты и спикеры:

Федчук Александр, психоаналитик, член Всемирной Психоаналитической ассоциации, магистр факультета психоанализа Université Paris VIII, член Русской психоаналитической ассоциации, опыт работы 15 лет.

Букин Андрей, врач-психиатр-психотерапевт высшей квалификационной категории, врач-сексолог, нарколог, опыт работы 15 лет.

Приглашаем всех желающих.

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Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

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