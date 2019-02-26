Клуб Директоров – дискуссионная площадка, деловое сообщество для руководителей и собственников, представляет заседание ПЛАТФОРМА «ПРО Личность». Тема заседания «Синдром эмоционального выгорания: о чем не знает Google»
Мероприятие состоится 20 марта в ресторане «Жить хорошо» по адресу г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 21.
Высокий уровень ответственности, постоянные коммуникации с людьми, принятие непростых управленческий решений – обязательные составляющие жизни руководителя.
С одной стороны, всё это дает возможность строить бизнес, управлять процессами и людьми, зарабатывать деньги; а с другой стороны, может приводить к переутомлению, бессоннице, негативизму или безразличию. Что является признаками синдрома эмоционального выгорания.
Часто руководители, привыкнув к этому состоянию, продолжают «сгорать на работе». Не осознавая, что этим они медленно, но верно, вместе с собой «сжигают» и свой бизнес.
Давайте узнаем у экспертов, которые работают с этой темой, ответы на следующие вопросы:
Как управлять, если ты «горишь»?
Какие выгоды есть от синдрома эмоционального выгорания?
О чем говорит тревога в 5 утра?
В чем опасность синдрома эмоционального выгорания для себя и окружающих?
Синдром эмоционального выгорания: точка невозврата или новый поворот?
Эксперты и спикеры:
Федчук Александр, психоаналитик, член Всемирной Психоаналитической ассоциации, магистр факультета психоанализа Université Paris VIII, член Русской психоаналитической ассоциации, опыт работы 15 лет.
Букин Андрей, врач-психиатр-психотерапевт высшей квалификационной категории, врач-сексолог, нарколог, опыт работы 15 лет.
Приглашаем всех желающих.
Возраст 18+
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Популярное с сайта