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Представители АО «РЭС» приняли участие в круглом столе «Цифровые технологии электрических сетей» на полях форума «Технопром-2019»

  • 24/09/2019, 10:13
В ходе круглого стола обсуждались новые подходы к проектированию технологической инфраструктуры электросетевого комплекса.

19 сентября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» на полях форума «Технопром-2019» состоялся круглый стол «Цифровые технологии электрических сетей», целью которого была выработка модели взаимодействия производителей и разработчиков программно-технических комплексов с энергетическими компаниями при реализации «пилотных» проектов цифровизации электросетевого комплекса.

Среди участников мероприятия были и представители акционерного общества «Региональные электрические сети» – системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области. Делегацию Общества возглавлял первый заместитель генерального директора – технический директор АО «РЭС» Владимир Герасимов.

В ходе круглого стола обсуждались новые подходы к проектированию технологической инфраструктуры электросетевого комплекса, применение новых стандартов и протоколов информационного обмена и нового оборудования цифровых электрических сетей. Всеми участниками мероприятия было отмечено, что цифровая трансформация электрических сетей как комплекс организационно-технических мероприятий нацелена на достижение качественно нового уровня показателей  –  наблюдаемости,  управляемости, экономической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.

Участие АО «РЭС» в данном  мероприятии наряду с соглашениями, подписанными ранее в рамках Международного форума «Технопром», стало еще одним шагом к переходу на цифровые технологии управления электрическими сетями, что в конечном итоге будет способствовать качественной трансформации электроэнергетики Новосибирской области.

Важной частью работы делегации АО «РЭС» на форуме стало посещение выставки, на которой представлены проекты около 70 инновационных компании региона и страны в целом. Особое внимание руководство и специалисты компании уделили стенду промышленного кластера «Цифровая энергетика», где разработчики смогли наглядно продемонстрировать предлагаемые решения по цифровизации электрических сетей. Кроме того, члены делегации познакомились с проектом многофункционального автономного робота, изучили предложения по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, а также рассмотрели некоторые разработки в области телекоммуникаций.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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